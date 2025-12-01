Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi. Alle origini nato come attaccante, appena arrivato nelle giovanili del Milan, nel 2012, viene impiegato come terzino sinistro, ruolo che mantiene anche ora. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il giovane è stato aggregato in prima squadra dove, in poco tempo, è riuscito a conquistarsi un posto da titolare tra 'i grandi'. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva sul percorso avuto con il Milan Futuro:
Bartesaghi: "Milan Futuro passaggio fondamentale per me. Con le difficoltà si cresce"
INTERVISTE
Bartesaghi: “Milan Futuro passaggio fondamentale per me. Con le difficoltà si cresce”
Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: le parole sul Milan Futuro
Milan, le parole di Bartesaghi—
Sul Milan Futuro: "L'anno scorso nel Milan Futuro mi è servito molto. E' un progetto basato sulla crescita dei giovani. Io sono all'inizio, ho ancora tanta strada da fare. Per un giovane è un passaggio fondamentale giocare in un campionato difficile come la Serie C, è uno stimolo. La crescita maggiore si ha avendo delle difficoltà, se hai la strada spianata non capisci certe dinamiche. L'anno scorso è stato deludente a livello di risultati, ma per me è stato molto importante".
