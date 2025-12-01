Dalle giovanili al Milan Futuro fino all'esplosione in prima squadra a 19 anni: questo è il percorso affrontato in rossonero dal giovane Davide Bartesaghi . Alle origini nato come attaccante, appena arrivato nelle giovanili del Milan, nel 2012, viene impiegato come terzino sinistro, ruolo che mantiene anche ora. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il giovane è stato aggregato in prima squadra dove, in poco tempo, è riuscito a conquistarsi un posto da titolare tra 'i grandi'. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva sul percorso avuto con il Milan Futuro:

Sul Milan Futuro: "L'anno scorso nel Milan Futuro mi è servito molto. E' un progetto basato sulla crescita dei giovani. Io sono all'inizio, ho ancora tanta strada da fare. Per un giovane è un passaggio fondamentale giocare in un campionato difficile come la Serie C, è uno stimolo. La crescita maggiore si ha avendo delle difficoltà, se hai la strada spianata non capisci certe dinamiche. L'anno scorso è stato deludente a livello di risultati, ma per me è stato molto importante".