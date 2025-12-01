Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Buffon: “Il Milan può sfruttare l’assenza dalla Champions. Sulla partita contro il Como a Perth …”

INTERVISTE

Buffon: “Il Milan può sfruttare l’assenza dalla Champions. Sulla partita contro il Como a Perth …”

Buffon: 'Il Milan può sfruttare l'assenza dalla Champions. Sulla partita contro il Como a Perth ...'
Gianluigi Buffon, ex portiere di Parma, Juventus e PSG, attualmente capo delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri stamattina in un'intervista in esclusiva a 'Radio Rai': ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Gianluigi Buffon, classe 1978, ex portiere di Parma e Juventus in Serie A, del PSG in Ligue 1 e a lungo guardiano dei pali della porta dell'Italia, ha parlato stamattina, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Radio Rai', anche del Milan di Massimiliano Allegri, primo in classifica in campionato a 28 punti, pari merito con il Napoli.

Buffon sul Milan di Allegri: "L'assenza dalle coppe? Il mio pensiero"

—  

"Se Allegri può sfruttare l'assenza dalle coppe? lo ho sempre pensato che è molto bello essere in corsa su tutto, cavalcando l'onda delle varie competizioni - ha detto Buffon -. In alcuni momenti tirare fuori il massimo da tutto è comunque complicato ma con la giusta mentalità è meglio essere dentro a tutte le competizioni. II Milan di Allegri non ha scelto di non essere in Champions e alla fine potrà sfruttare questa cosa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il boom di Bartesaghi: dalle giovanili alla titolarità. E la difesa ride nel sistema di Allegri >>>

L'attuale capo delegazione della Nazionale Italiana, diretta dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, ha poi commentato l'eventualità che Milan-Como del weekend dell'8 febbraio 2026 in Serie A si disputi a Perth, nella Western Australia. "Di sicuro non appartiene alle nostre abitudini ma il mondo va avanti e ci sono dietro degli interessi non di poco conto. Al di là di tutto dico che uno può essere d'accordo e meno ma per rimanere al passo con le altre Nazioni la scelta è stata fatta. Non sta a me dire se sarà vincente o meno".

Leggi anche
Leao centravanti, c’è chi non è stupito: “È un 9, mi ricordava Ronaldo il...
Milan, Bacconi: “Allegri è l’allenatore che ha impattato di più sulla sua squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA