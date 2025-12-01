Gianluigi Buffon , classe 1978 , ex portiere di Parma e Juventus in Serie A , del PSG in Ligue 1 e a lungo guardiano dei pali della porta dell' Italia , ha parlato stamattina, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Radio Rai', anche del Milan di Massimiliano Allegri , primo in classifica in campionato a 28 punti , pari merito con il Napoli .

Buffon sul Milan di Allegri: "L'assenza dalle coppe? Il mio pensiero"

"Se Allegri può sfruttare l'assenza dalle coppe? lo ho sempre pensato che è molto bello essere in corsa su tutto, cavalcando l'onda delle varie competizioni - ha detto Buffon -. In alcuni momenti tirare fuori il massimo da tutto è comunque complicato ma con la giusta mentalità è meglio essere dentro a tutte le competizioni. II Milan di Allegri non ha scelto di non essere in Champions e alla fine potrà sfruttare questa cosa".