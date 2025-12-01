LEGGI ANCHE: Milan, il boom di Bartesaghi: dalle giovanili alla titolarità. E la difesa ride nel sistema di Allegri >>>
L'attuale capo delegazione della Nazionale Italiana, diretta dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, ha poi commentato l'eventualità che Milan-Como del weekend dell'8 febbraio 2026 in Serie A si disputi a Perth, nella Western Australia. "Di sicuro non appartiene alle nostre abitudini ma il mondo va avanti e ci sono dietro degli interessi non di poco conto. Al di là di tutto dico che uno può essere d'accordo e meno ma per rimanere al passo con le altre Nazioni la scelta è stata fatta. Non sta a me dire se sarà vincente o meno".
