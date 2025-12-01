Tiago Fernandes ha continuato così su Leao. "Il suo rendimento da punta non è una novità, Rafael è un numero 9. Ha quasi sempre giocato li. Fin da piccolino, mi ricordava Ronaldo il 'Fenomeno': la velocità, la tecnica, la qualità nell'ultimo gesto. Leao può giocare ovunque, nei migliori club del mondo. È all'altezza di qualsiasi squadra. È molto emozionante vederlo brillare a 'San Siro', ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo. Siamo stati molto importanti l'uno per l'altro e oggi sono davvero felice che sia protagonista in un grande club come quello rossonero. II Milan di Allegri è perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità, sono convinto che quest'anno segnerà tantissimo e sarà felice".