PIANETAMILAN news milan interviste Leao centravanti, c’è chi non è stupito: “È un 9, mi ricordava Ronaldo il Fenomeno”

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore dei rossoneri, ha spostato Rafael Leao dall'esterno alla posizione di centravanti del suo Milan schierato con il 3-5-2. Ma sentite il ricordo di Tiago Fernandes, primo tecnico di Leao allo Sporting Lisbona
In questa stagione Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha deciso di schierare i rossoneri con il 3-5-2. Giocoforza, ha spostato Rafael Leao dal ruolo di esterno sinistro offensivo, ricoperto per anni giocando nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3, a quello di centravanti del Diavolo. E con risultati più che egregi: già 5 gol e un assist in 629' di gioco complessivi in campionato.

Ma c'è anche chi non è stupito dal rendimento di Leao da prima punta. Leggete, infatti, cosa ha detto Tiago Fernandes, suo ex tecnico nelle giovanili dello Sporting Lisbona. "Rafael è un calciatore speciale per me. Sempre lo sarà. L'ho allenato dai 12 anni, praticamente dappertutto nelle giovanili dello Sporting. Solo Cristiano Ronaldo, a Lisbona, aveva quel talento li a quell'età. È senza alcun dubbio il miglior calciatore che abbia mai avuto", le parole dell'allenatore lusitano in esclusiva per 'TuttoMercatoWeb'.

Tiago Fernandes ha continuato così su Leao. "Il suo rendimento da punta non è una novità, Rafael è un numero 9. Ha quasi sempre giocato li. Fin da piccolino, mi ricordava Ronaldo il 'Fenomeno': la velocità, la tecnica, la qualità nell'ultimo gesto. Leao può giocare ovunque, nei migliori club del mondo. È all'altezza di qualsiasi squadra. È molto emozionante vederlo brillare a 'San Siro', ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo. Siamo stati molto importanti l'uno per l'altro e oggi sono davvero felice che sia protagonista in un grande club come quello rossonero. II Milan di Allegri è perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità, sono convinto che quest'anno segnerà tantissimo e sarà felice".

