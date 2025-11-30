Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Bacconi: “Allegri è l’allenatore che ha impattato di più sulla sua squadra”

INTERVISTE

Milan, Bacconi: “Allegri è l’allenatore che ha impattato di più sulla sua squadra”

Bacconi: 'Allegri è l'allenatore che ha impattato di più sulla sua squadra'
Le parole dell'ex giocatore Adriano Bacconi sul Milan e sull'impatto che ha avuto Massimiliano Allegri sul mondo rossonero, considerato dall'ex allenatore il tecnico più impattante del campionato
Redazione

L'ex calciatore e allenatore Adriano Bacconi è intervenuto nel corso di 'DAZN Bet Club' per commentare la stagione del Milan fino a questo punto. Nel suo discorso, l'attuale imprenditore sottolinea l'importanza di Massimiliano Allegri e dell'impatto avuto sul mondo rossonero. Di seguito sono riportate le parole dell'attuale imprenditore.

Le parole di Adriano Bacconi sul Milan di Massimiliano Allegri

—  

"Allegri ha fatto delle scelte chiare sin dall’inizio. A mio avviso è l’allenatore, insieme a Gasperini, che ha impattato di più sulla sua squadra perché ci sono poche idee ma molto chiare".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Lazio termina 1-0, rossoneri in vetta grazie al suo “nuovo” bomber: Allegri ha trasformato Leao

Adriano Bacconi ha poi aggiunto: "Il baricentro di partenza è basso; tre difensori che devono essere fortissimi nei duelli di cui uno deve sempre staccarsi nelle transizioni, e il prescelto è Pavlovic che sta facendo la miglior stagione da quando è arrivato; poi ha voluto mettere un giocatore di grande tenuta fisica, Rabiot, a un giocatore di grande fosforo, Modric"

Leggi anche
Ex Milan, Joao Felix: “La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre...
Sabatini: “Allegri e il non gioco? Mi arrendo. Io dico che ha migliorato tutti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA