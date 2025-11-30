Sul 'Non gioco' di Allegri: “Io mi arrendo perchè ho sentito dire anche questa. Io credo che nei confronti di Allegri ci sia la solita critica divisa, su un allenatore che obiettivamente è divisivo. C’è poco da dire perchè si tiran fuori delle statistiche che sono molto particolari ed isolate e si mettono in primo piano rispetto ad altre che vengono messe in secondo piano. Mi spiego meglio, su Allegri si parla tanto del pressing nella metà campo avversaria, ma del pressing nella metà campo avversaria non porta garanzie ne di bel gioco ne di successo. Poi si dice anche di Allegri che non ha un calcio con cui può vincere lo scudetto, ma il Milan non può vincere lo scudetto se non rende al 110% e le avversarie più quotate non rendono un po’ meno, non è Allegri. Anzi, quello che devo dire è: Allegri non gioca a calcio? Fate come volete, io mi sono stufato di vedere quello che dovrebbero vedere tutti. Finisco solo dicendo che Maignan è migliorato, Tomori è migliorato, Gabbia è migliorato, Pavlovic è migliorato, Saelemaekers è migliorato, Bartesaghi è una grandissima scoperta e Fofana è migliorato”.