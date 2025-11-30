Il Milan vince ancora: sull’1-0 contro la Lazio di Sarri è incisa la firma di Maignan tornato ‘Magic’
Cosa dirà ai ragazzi: "Ai ragazzi diremo quello di sempre: l'obiettivo è far migliorare ogni singolo giocatore e far vedere cose positive e negative, le perfezioniamo e le miglioriamo"
LEGGI ANCHE: Milan-Lazio termina 1-0, rossoneri in vetta grazie al suo “nuovo” bomber: Allegri ha trasformato Leao
Sui ragazzi tornati dal Mondiale: "Ringrazio i ragazzi per la disponibilità. Hanno fatto un'ottima partita tutti e con un atteggiamento da professionisti. Ne approfitto per fare i complimenti a mister Favo e alla Nazionale: abbiamo tanti giovani importanti e tra questi anche i nostri tre ragazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA