Giovanni Renna , allenatore del Milan Primavera , dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter, finito 2-0 a favore dei nerazzurri, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni inerente alla prestazione dei suoi ragazzi. L'allenatore rossonero ha dichiarato che l'obiettivo è migliorare, sia nel collettivo che individualmente e che, nonostante il brutto risultato, fa comunque i complimenti ai ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, le parole di Renna

Sul match: "Una bella partita, giocata ad armi pari e i miei non si sono risparmiati: abbiamo cercato di dominare la partita e per lunghi tratti ce l'abbiamo fatta. Su una disattenzione difensiva abbiamo preso gol e ha condizionato la partita. Faccio i complimenti i ragazzi e testa al Verona"