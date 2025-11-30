Pianeta Milan
Primavera, parla Renna: “Su una disattenzione abbiamo preso gol che ha condizionato la partita”

Primavera, parla Renna: “Su una disattenzione abbiamo preso gol che ha condizionato la partita” - immagine 1
Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha voluto rilasciare delle dichiarazione dopo la sconfitta contro l'Inter nel derby
Alessia Scataglini
Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter, finito 2-0 a favore dei nerazzurri, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni inerente alla prestazione dei suoi ragazzi. L'allenatore rossonero ha dichiarato che l'obiettivo è migliorare, sia nel collettivo che individualmente e che, nonostante il brutto risultato, fa comunque i complimenti ai ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, le parole di Renna

—  

Sul match: "Una bella partita, giocata ad armi pari e i miei non si sono risparmiati: abbiamo cercato di dominare la partita e per lunghi tratti ce l'abbiamo fatta. Su una disattenzione difensiva abbiamo preso gol e ha condizionato la partita. Faccio i complimenti i ragazzi e testa al Verona"

Cosa dirà ai ragazzi: "Ai ragazzi diremo quello di sempre: l'obiettivo è far migliorare ogni singolo giocatore e far vedere cose positive e negative, le perfezioniamo e le miglioriamo"

Sui ragazzi tornati dal Mondiale: "Ringrazio i ragazzi per la disponibilità. Hanno fatto un'ottima partita tutti e con un atteggiamento da professionisti. Ne approfitto per fare i complimenti a mister Favo e alla Nazionale: abbiamo tanti giovani importanti e tra questi anche i nostri tre ragazzi

