Milan, Kirovski su Bartesaghi: “Siamo molto contenti, esempio di umiltà e personalità”

Nel post partita del Milan Futuro di oggi, che ha giocato contro il Brusaporto, Jovan Kirovski ha parlato proprio del giovane Bartesaghi, sempre più al centro della prima squadra rossonera
Il Milan, nella serata di ieri, esce vittorioso da San Siro: vittoria contro la Lazio, striscia positiva continuata e primo posto in classifica conquistato. La vittoria è arrivata grazie ad un gol di Rafael Leao, con assist di Fikayo Tomori, al 51esimo minuto di gioco. Tra i protagonisti della serata, oltre al portoghese e al portiere Maignan (grazie ad una bellissima parata su Gila nel primo tempo), c'è Davide Bartesaghi. Il giovane, in rossonero dalle giovanili, si è preso il titolo di MVP del match.

Milan, le parole di Kirovski su Bartesaghi 

Nel post partita del Milan Futuro di oggi, che ha giocato contro il Brusaporto, Jovan Kirovski ha parlato proprio del giovane Bartesaghi. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Siamo molto contenti per Bartesaghi. L’anno scorso, con Milan Futuro, ha compiuto un percorso importante che gli è servito per abituarsi a superare ostacoli legati a una categoria composta da giocatori esperti. Gli facciamo i complimenti e lo ringraziamo per ciò che sta trasmettendo ai più giovani, è un esempio per loro di umiltà e personalità".

