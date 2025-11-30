L'ex attaccante della Nazionale Luca Toni è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole sul Milan di Massimiliano Allegri e sull'Italia impegnata nei playoff decisivi per i prossimi Mondiali

Il Milan di Massimiliano Allegri vola sulle ali dell'entusiasmo dopo le due vittorie consecutive contro Inter e Lazio , entrambe con il risultato di 1-0 in favore del Diavolo. Dopo tredici partite di Serie A, i rossoneri hanno 28 punti : un bottino che a inizio stagione era difficile da prevedere, soprattutto dopo l'inizio shock contro la Cremonese alla prima giornata di campionato.

Le parole di Luca Toni sul Milan di Allegri e sulla Nazionale

È innegabile l'enorme impatto di Massimiliano Allegri sul mondo Milan, capace di ridare spirito e solidità a una squadra dimostratasi debole, soprattutto mentalmente. A proposito del Diavolo e non solo, ha parlato l'ex attaccante della Nazionale Luca Toni ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole durante l'EA7 World Legends Padel Tour (il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio).