Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina
Sul tecnico rossonero: "Allegri mi fa impazzire perché è veramente bravo: non avrei mai immaginato un Leao centravanti. Allegri è un mago".
LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina
Toni ha poi parlato della Nazionale: "Non siamo più scarsi delle squadre che dobbiamo affrontare. Siamo in una generazione in cui c’è bisogno di tutti. Come dice Gigi (Buffon, ndr) dobbiamo essere uniti. Un altro mondiale senza Italia sarebbe molto brutto. Spero che arriveranno tanti giocatori in forma".
© RIPRODUZIONE RISERVATA