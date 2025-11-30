Pianeta Milan
Sabatini: "Primo tempo stralunato di Modric. Bartesaghi promette di …"

MILAN-LAZIO

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio. Ecco il parere su Modric, Bartesaghi e non solo dal suo pezzo analisi per calciomercato.com
Emiliano Guadagnoli
Milan-Lazio, partita che lascia tanti spunti di discussione. Il giornalista Sandro Sabatini, nel suo pezzo analisi da calciomercato.com, parla così di Maignan: "Il portiere francese fa diventare un’unica colonna sonora i cori della curva che auspica il rinnovo di contratto e applaude il miracolo già dopo pochi secondi su Gila".

Il giornalista critica la partita di Modric: "Invece assolutamente inedito, per imprecisioni ed errori inusuali, il primo tempo stralunato di Modric, tornato poi a dirigere nella ripresa". Breve analisi anche su Bartesaghi: "A sinistra poi ancora bene Bartesaghi, un altro ragazzino che non ha ancora finito lo sviluppo e promette di rendersi utile ancora a lungo".

E infine un parere sull'attacco. Si parte da Nkunku: "Attore non protagonista in un’altra prova - timida - da titolare". Poi il commento finale su Leao: "L’altro, Leao, protagonista nella prova da centravanti. Quello della prima punta non è il ruolo naturale del portoghese, che però Leao si fa andar bene per spirito di Milan e perché trova la soddisfazione del gol".

