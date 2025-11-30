Milan-Lazio 1-0, ancora una volta la difesa dei rossoneri è stata decisiva per la vittoria finale dei rossoneri che volano in testa alla classifica in attesa della sfida tra Napoli e Roma. Il gol di Leao nel secondo tempo è stato decisivo, così come lo è stata la difesa con Tomori, Bartesaghi, Gabbia e Maignan in grande spolvero. Ecco i voti del terzino italiano dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Milan, la difesa punta di diamante. Tomori in grande spolvero. E Bartesaghi …
PAGELLE MILAN
Milan, la difesa punta di diamante. Tomori in grande spolvero. E Bartesaghi …
Milan, Davide Bartesaghi è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera in casa contro la Lazio. Ecco le pagelle e l'analisi del terzino sinistro