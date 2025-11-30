Milan-Lazio 1-0, il gol di Leao proietta il Diavolo in testa alla classifica, ma quello che fa discutere e parlare è il rigore non dato alla Lazio per il fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Marusic. Massimiliano Allegri, prima del controllo VAR, ha avuto un faccia a faccia con l'arbitro Collu che lo ha espulso.