Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Allegri e lo scontro con Rimedio: “Parlate sempre di arbitri, iniziate a togliere voi la pressione”

MILAN-LAZIO

Allegri e lo scontro con Rimedio: “Parlate sempre di arbitri, iniziate a togliere voi la pressione”

Allegri e lo scontro con Rimedio: 'Parlate sempre di arbitri, iniziate a togliere voi la pressione'
Il giornalista della Rai Alberto Rimedio si è scontrato con Massimiliano Allegri dopo Milan-Lazio. L'argomento gli arbitri. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Lazio 1-0, il gol di Leao proietta il Diavolo in testa alla classifica, ma quello che fa discutere e parlare è il rigore non dato alla Lazio per il fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Marusic. Massimiliano Allegri, prima del controllo VAR, ha avuto un faccia a faccia con l'arbitro Collu che lo ha espulso.

Il giornalista della Rai Alberto Rimedio pone una domanda ad Allegri: "Non c'è forse bisogno di dare un po' più di serenità agli arbitri evitando di mettere troppa pressione?". Queste la risposta dell'allenatore del Milan: "Però se voi parlate sempre di arbitri ... Iniziate voi a togliere pressione dagli arbitri". "Noi la togliamo", risponde Rimedio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: A cosa serve il VAR? Chiamata 'folle' in Milan-Lazio. E 'contro' i rossoneri non è la prima volta>>>

E Allegri replica: "Parliamo della partita di calcio e invece mi avete già fatto tre domande sull'arbitro". Questo l'estratto dell'intervista. Polemiche su polemiche per l'episodio accaduto allo stadio San Siro. Tra l'altro Lazio e Milan si sfideranno questo giovedì per la Coppa Italia in una serata che si preannuncia di fuoco.

Leggi anche
“Rido perché lo so”, Fofana scoppia a ridere dopo Milan-Lazio. Ecco cosa è successo
Pellegatti: “Con Maignan il Milan ha dieci punti in più. Mi fa impazzire l’idea...

© RIPRODUZIONE RISERVATA