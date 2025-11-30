Nel post partita di una turbolenta partita tra Milan e Lazio ha parlato anche Massimiliano Allegri . A 'DAZN' l'allenatore rossonero spegne gli animi per quanto riguarda la parola scudetto: "Ma no, voi potete nominare quello che vi pare. Questi 3 punti sono importanti perché sono 3 in meno che bisogna fare per rientrare in Champions ".

Poi aggiunge: "La classifica è spaccata a metà, quindi è un campionato strano e bisogna fare più punti possibile perché in una giornata può cambiare tutto". Concetto ripreso anche a 'Milan TV': "Con 28 punti non andiamo da nessuna parte. Ora abbiamo la Coppa Italia, le altre partite di campionato. Poi ci sarà anche la Supercoppa. Dobbiamo continuare a lavorare così". PROSSIMA SCHEDA