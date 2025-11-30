Dopo il gol di Leao durante Milan-Lazio, Fabrizio Romano ha parlato di come viene valutato il portoghese. Prestazioni positive e un rinnovo possibile

Il Milan continua a vincere con continuità con Massimiliano Allegri in panchina. Vittoria di misura contro la Lazio grazie al gol di Leao. Per il portoghese sono 5 reti in campionato nonostante il lungo stop per l'infortunio al polpaccio di inizio stagione. Una partenza davvero ottima per l'attaccante rossonero che non sta giocando da esterno come sua abitudine, ma da prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Il giornalista Fabrizio Romano, nel suo video su 'YouTube', ha parlato anche di Rafael Leao. Ecco la sua rivelazione.