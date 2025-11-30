Questa la rivelazione dell'esperto di calciomercato. Vedremo se ci saranno ulteriori novità sul possibile rinnovo del portoghese con il Milan. Il contratto di Leao è in scadenza nel 2028.
MILAN-LAZIO
Il Milan continua a vincere con continuità con Massimiliano Allegri in panchina. Vittoria di misura contro la Lazio grazie al gol di Leao. Per il portoghese sono 5 reti in campionato nonostante il lungo stop per l'infortunio al polpaccio di inizio stagione. Una partenza davvero ottima per l'attaccante rossonero che non sta giocando da esterno come sua abitudine, ma da prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Il giornalista Fabrizio Romano, nel suo video su 'YouTube', ha parlato anche di Rafael Leao. Ecco la sua rivelazione.
"Questo Leao all'interno del Milan, di chi decide, sta piacendo tanto: l'atteggiamento, i numeri, la concentrazione, il modo in cui combatte. Milan è molto soddisfatto e chissà che questo non possa essere il trampolino verso un discorso rinnovo nei prossimi mesi".
