Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bartesaghi il migliore in campo in Milan-Lazio: “Il Milan Futuro mi ha …”

MILAN-LAZIO

Bartesaghi il migliore in campo in Milan-Lazio: “Il Milan Futuro mi ha …”

Bartesaghi il migliore in campo in Milan-Lazio: 'Il Milan Futuro mi ha ...'
Milan-Lazio è Davide Bartesaghi l'MVP della vittoria rossonera a San Siro. Il terzino ha parlato anche dell'esperienza col Milan Futuro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto a San Siro contro la Lazio. Tre punti molto importanti per i rossoneri che non perdono in campionato dalla prima giornata ovvero il ko interno contro la Cremonese. Il Diavolo di Massimiliano Allegri, in attesa della sfida al vertice tra Roma e Milan, si trova in testa al campionato. Grande prova ancora una volta di Davide Bartesaghi. Per i tifosi è lui l'MVP della sfida del Meazza.

Milan-Lazio, Bartesaghi MVP della sfida

—  

(fonte: acmilan.com) - Un grande, un grandissimo Davide Bartesaghi a San Siro. Il numero 33 è in crescita costante, passo dopo passo e partita dopo partita, ed è stato grande protagonista anche contro la Lazio. Schierato titolare a sinistra per l'ottava volta in stagione (tra Serie A e Coppa Italia), ha risposto presente con un primo tempo ordinato e una ripresa di grande personalità.

LEGGI ANCHE

Spesso nel vivo del gioco, mai in sofferenza in fase difensiva e molto propositivo in avanti, specialmente nella ripresa. Che bella prestazione del classe 2005, che si è preso gli applausi di San Siro e anche il premio di MVP del match, votato dal 38% degli utenti su AC Milan Official App, davanti al match-winner Rafael Leão e a Mike Maignan.

40 passaggi positivi, sei cross di cui quattro a destinazione e uno molto vicino a trasformarsi in assist, se non fosse stato per la grande parata di Provedel su Rafa. Quattro duelli vinti e tre palloni recuperati, tanta sostanza ma anche tanta qualità palla al piede in uscita.

LEGGI ANCHE: Fofana e quel centesimo per fare un euro: costruisce e disfa in Milan-Lazio>>>

Un altro mattoncino importante per Davide, che nell'intervista post-partita ha sottolineato, nel suo percorso di crescita, l'importanza dell'esperienza con Milan Futuro: "Per me è stato importante, mi ha aiutato molto giocare in Serie C in stadi anche caldi e difficili". Avanti così, con coraggio e voglia di stupire!

 

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 13^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA