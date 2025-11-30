Su Leao e Maignan: “Penso che Maignan abbia fatto grandi cose, anche in nazionale. È molto forte in tutto, ha grandi qualità anche con i piedi e in impostazione. Leao sta sorprendendo tutti, occupando un ruolo inedito. Con il gioco di Allegri basato sulle ripartenze secondo me sta facendo molto bene. Ha segnato anche contro la Lazio, deve ancora imparare certi movimenti perché non è il suo ruolo, bisogna dargli un pò di tempo per adattarsi al meglio“.