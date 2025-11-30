Pianeta Milan
Andriy Shevchenko, ex attaccante ucraino del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset parlando del Milan di Allegri: da Leao e Maignan allo scudetto...
Alessia Scataglini
Andriy Shevchenko, ex attaccante ucraino del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in occasione delle Finals del World Legends Padel Tour. L'ex bomber del Milan ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul big match di ieri contro la Lazio, vinto 1-0 grazie ad un gol di Leao, per poi spostarsi proprio a parlare del portoghese e di Mike Maignan. Spazio anche alla Coppa Italia. Ecco, di seguito, tutte le sue parole:

Sulla vittoria di ieri contro la Lazio: “Il Milan sta facendo ottimi risultati per conquistare il titolo, ma è ancora presto per dirlo. Ancora una bella vittoria (contro la Lazio, ndr), i rossoneri hanno dimostrato sopratutto nel secondo tempo che partite così portano concentrazione ed entusiasmo. Allegri ha creato una bella atmosfera. Corto muso? Max è un allenatore con grande esperienza, tutti sanno cosa può porta quando lo si sceglie. È molto bravo a gestire lo spogliatoio, molto bravo a mostrare il suo gioco, sa cosa vuole dai giocatori. I tifosi stanno spingendo la squadra e loro stanno volando“.

Su Leao e Maignan: “Penso che Maignan abbia fatto grandi cose, anche in nazionale. È molto forte in tutto, ha grandi qualità anche con i piedi e in impostazione. Leao sta sorprendendo tutti, occupando un ruolo inedito. Con il gioco di Allegri basato sulle ripartenze secondo me sta facendo molto bene. Ha segnato anche contro la Lazio, deve ancora imparare certi movimenti perché non è il suo ruolo, bisogna dargli un pò di tempo per adattarsi al meglio“.

Sull’importanza della Coppa Italia: “Sicuramente tutte le partite sono importanti. Non giocando in Europa, in Coppa si può dare più spazio a chi non sta avendo tanti minuti, ma Allegri punterà certamente a vincere tutto quello che può. Il Milan in questo momento è in fiducia, deve continuare così“.

 

