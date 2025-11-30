Il Milan vince ancora: sull’1-0 contro la Lazio di Sarri è incisa la firma di Maignan tornato ‘Magic’
Su Leao e Maignan: “Penso che Maignan abbia fatto grandi cose, anche in nazionale. È molto forte in tutto, ha grandi qualità anche con i piedi e in impostazione. Leao sta sorprendendo tutti, occupando un ruolo inedito. Con il gioco di Allegri basato sulle ripartenze secondo me sta facendo molto bene. Ha segnato anche contro la Lazio, deve ancora imparare certi movimenti perché non è il suo ruolo, bisogna dargli un pò di tempo per adattarsi al meglio“.
Sull’importanza della Coppa Italia: “Sicuramente tutte le partite sono importanti. Non giocando in Europa, in Coppa si può dare più spazio a chi non sta avendo tanti minuti, ma Allegri punterà certamente a vincere tutto quello che può. Il Milan in questo momento è in fiducia, deve continuare così“.
