Nella giornata di oggi, domenica 30 novembre 2025, molti siti web e quotidiani, sia sportivi che non, hanno speso alcune parole sul Milan di Allegri vista anche la vittoria di ieri contro la Lazio, avvenuta tra alcune polemiche legate al finale di gara. Non solo Serie A, spazio anche al calciomercato con una notizia clamorosa: Sergio Ramos al Milan? La verità. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>