Milan-Lazio 1-0: altra vittoria con clean sheet firmata da 'Magic' Maignan

In questa stagione si fa fatica a ricordare tutte le parate decisive del portiere rossonero, che nei big match si esalta e trova forze per regalare ai tifosi del Milan parate leggendarie. Su tutti, due interventi recenti hanno regalato la vittoria alla formazione di Massimiliano Allegri. Sono entrambi arrivati in due momenti decisivi delle rispettive partite: il primo è il rigore parato a Paulo Dybala nel finale contro la Roma, mentre il secondo è quello parato ad Hakan Calhanoglu nell'ultimo derby tra Inter e Milan. Nelle due occasioni, il portiere ha stabilito una sorta di record: quello di Dybala era il primo rigore sbagliato con la maglia della Roma, quello di Calhanoglu era invece il primo parato da un portiere in Serie A. L'ultimo miracolo è arrivato proprio ieri contro la Lazio. Parata decisiva su Gila a inizio partita che ha tenuto la sfida sullo 0-0 e ha evitato uno shock emotivo dopo pochi minuti.