Il Milan vince ancora: sull’1-0 contro la Lazio di Sarri è incisa la firma di Maignan tornato ‘Magic’

Milan-Lazio 1-0: altra vittoria con clean sheet firmata da 'Magic' Maignan
Il Milan batte la Lazio 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo di Rafa Leao. Ma questi tre punti portano ancora una volta la firma di Maignan, sempre più 'Magic' in questo grande avvio di stagione rossonero
Il Milan di Massimiliano Allegri raddoppia. Dopo il successo di misura arrivato contro l'Inter di Christian Chivu, ieri sera è arrivata un'altra vittoria per 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Nella notte di 'San Siro' decisiva la rete a inizio secondo tempo di Rafa Leao, arrivata dopo una bella azione sviluppata sulla destra da Fofana e Tomori.

'Magic' Mike Maignan di nuovo decisivo per i tre punti

Ancora una volta, però, la scena se la prende un giocatore del Milan tornato dominante dopo alcune stagioni difficili. Parliamo del capitano rossonero Mike Maignan, ormai ogni weekend in formato 'Magic'. Il portiere della Nazionale francese da inizio stagione è tornato il muro che i tifosi del Diavolo ricordano durante la cavalcata verso lo scudetto 2021/22.

In questa stagione si fa fatica a ricordare tutte le parate decisive del portiere rossonero, che nei big match si esalta e trova forze per regalare ai tifosi del Milan parate leggendarie. Su tutti, due interventi recenti hanno regalato la vittoria alla formazione di Massimiliano Allegri. Sono entrambi arrivati in due momenti decisivi delle rispettive partite: il primo è il rigore parato a Paulo Dybala nel finale contro la Roma, mentre il secondo è quello parato ad Hakan Calhanoglu nell'ultimo derby tra Inter e Milan. Nelle due occasioni, il portiere ha stabilito una sorta di record: quello di Dybala era il primo rigore sbagliato con la maglia della Roma, quello di Calhanoglu era invece il primo parato da un portiere in Serie A. L'ultimo miracolo è arrivato proprio ieri contro la Lazio. Parata decisiva su Gila a inizio partita che ha tenuto la sfida sullo 0-0 e ha evitato uno shock emotivo dopo pochi minuti.

Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina

Dati che confermano l'importanza del portiere rossonero nella rosa di Allegri. Proprio il tecnico toscano è stato fondamentale nel rilancio del francese. In estate, Maignan è stato a un passo dal Chelsea di Maresca ma Max è stato chiaro fin da subito: "Mike non si muove". Dall'interruzione della trattativa con i Blues, è cominciata la strategia di Allegri per trattenere l'estremo difensore rossonero. L'obiettivo? Rimettere al centro del progetto tecnico il numero 16 rossonero. In attesa di capire se ci saranno novità sul rinnovo, il Mondo Milan si gode il suo gigante tra i pali.

