Milan-Lazio termina 1-0, rossoneri in vetta grazie al suo “nuovo” bomber: Allegri ha trasformato Leao

Allegri ha il suo bomber: Leao pronto ad essere la sorpresa del campionato
Il Milan batte la Lazio 1-0 grazie alla rete di Rafa Leao. Il diavolo si gode la vetta della classifica e coccola il suo nuovo bomber. L'idea geniale è arrivata dalla mente di Massimiliano Allegri
Il Milan di Massimiliano Allegri cala il bis. Dopo il successo di misura contro l'Inter di Christian Chivu, i rossoneri hanno raccolto un altro 1-0, questa volta ai danni della Lazio di Maurizio Sarri. A decidere la sfida di 'San Siro' è stato Rafa Leao, che a inizio ripresa ha finalizzato una splendida combinazione sulla destra costruita da Fofana e Tomori. In attesa del big match Roma-Napoli, i rossoneri si godono la vetta della classifica in solitaria.

Leao, il bomber rossonero che può essere la sorpresa dell'anno

Uno dei protagonisti indiscussi del Milan di Massimiliano Allegri è Rafa Leao, decisivo ieri sera contro la Lazio. Il portoghese è il giocatore che forse ha più beneficiato dell'arrivo del tecnico ex Juventus. Lo si poteva capire fin dai primi scatti insieme relativi alla pre-season rossonera. In diversi momenti i due sono stati pizzicati a colloquio e Max ha avuto un solo obiettivo: entrare nella testa del portoghese per fargli fare l'ultimo step decisivo per la sua carriera.

Max sembra che ci stia riuscendo, regalando al numero 10 rossonero una nuova vita come prima punta nel suo 3-5-2 mobile. Già nelle amichevoli estive, il portoghese aveva lasciato intravedere buoni movimenti, ma in campionato sta dimostrando di avere le caratteristiche per ricoprire quel ruolo. Prima della sfida con la Lazio, il tecnico rossonero aveva dichiarato: "Io non lo trasformo, ha qualità per cui può fare il centravanti: sa difendere palla ed è forte di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare la porta quando la palla è esterna. Sta cambiando perché è più nel gioco e quindi si mette più a disposizione quando c'è da fare gioco sporco. I grandi campioni si differenziano per questo".

Sembra che Leao stia capendo cosa vuole da lui il suo allenatore, mostrandogli non solo i gol (capocannoniere del campionato a quota 5 reti in 9 presenze) ma anche il sacrificio e lo spirito che ogni grande giocatore deve avere dentro di sé. Da questo punto di vista si nota il più grande miglioramento del portoghese, non più a fiammate ma dentro la partita fino al 90', con la possibilità che in un campionato in cui non c'è nessun grande bomber possa essere lui la punta dell'anno.

