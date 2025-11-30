Allegri ha il suo bomber: Leao pronto ad essere la sorpresa del campionato

Il Milan vince ancora: sull’1-0 contro la Lazio di Sarri è incisa la firma di Maignan tornato ‘Magic’
Max sembra che ci stia riuscendo, regalando al numero 10 rossonero una nuova vita come prima punta nel suo 3-5-2 mobile. Già nelle amichevoli estive, il portoghese aveva lasciato intravedere buoni movimenti, ma in campionato sta dimostrando di avere le caratteristiche per ricoprire quel ruolo. Prima della sfida con la Lazio, il tecnico rossonero aveva dichiarato: "Io non lo trasformo, ha qualità per cui può fare il centravanti: sa difendere palla ed è forte di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare la porta quando la palla è esterna. Sta cambiando perché è più nel gioco e quindi si mette più a disposizione quando c'è da fare gioco sporco. I grandi campioni si differenziano per questo".
Sembra che Leao stia capendo cosa vuole da lui il suo allenatore, mostrandogli non solo i gol (capocannoniere del campionato a quota 5 reti in 9 presenze) ma anche il sacrificio e lo spirito che ogni grande giocatore deve avere dentro di sé. Da questo punto di vista si nota il più grande miglioramento del portoghese, non più a fiammate ma dentro la partita fino al 90', con la possibilità che in un campionato in cui non c'è nessun grande bomber possa essere lui la punta dell'anno.
