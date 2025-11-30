Allegri ha il suo bomber: Leao pronto ad essere la sorpresa del campionato

Max sembra che ci stia riuscendo, regalando al numero 10 rossonero una nuova vita come prima punta nel suo 3-5-2 mobile. Già nelle amichevoli estive, il portoghese aveva lasciato intravedere buoni movimenti, ma in campionato sta dimostrando di avere le caratteristiche per ricoprire quel ruolo. Prima della sfida con la Lazio, il tecnico rossonero aveva dichiarato: "Io non lo trasformo, ha qualità per cui può fare il centravanti: sa difendere palla ed è forte di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare la porta quando la palla è esterna. Sta cambiando perché è più nel gioco e quindi si mette più a disposizione quando c'è da fare gioco sporco. I grandi campioni si differenziano per questo".