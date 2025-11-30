Pianeta Milan
FIFA, nuova regola in arrivo: chi avrà bisogno di cure mediche dovrà abbandonare il campo

Arrivano delle nuove novità per il mondo del calcio che, ovviamente, riguardano anche il Milan: la nuova regola della FIFA mirata a rendere il gioco più fluido possibile.
Alessia Scataglini
Arrivano delle nuove novità per il mondo del calcio. La FIFA ha comunicato che, durante la prossima Coppa d'Arabia, in programma dal 1 al 18 dicembre 2025 in Qatar, verrà sperimentata una nuova norma che potrebbe incidere sull'andazzo delle partite: se un giocatore avrà bisogno di assistenza medica, sarà costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco per due minuti. La modifica è stata pensata per rendere il gioco più fluido possibile. Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili Fifa ha aggiunto: "Stiamo raccogliendo dati e confrontandoci con i nostri partner prima di prendere una decisione finale".

Calcio, novità in arrivo dalla FIFA

Il presidente della Commissione Arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Al Kass TV spiegando che l'intento è quello di 'rendere il gioco più spettacolare e dinamico'. Ha poi aggiunto che il compito principale è anche quello di accelerare la ripresa  del gioco.

Ha parlato anche il vicepresidente della Commissione Arbitrale, Hani Ballan, dichiarando che  l'obiettivo è distinguere chi ha seriamente bisogno di cure mediche da chi.

