Arrivano delle nuove novità per il mondo del calcio. La FIFA ha comunicato che, durante la prossima Coppa d'Arabia, in programma dal 1 al 18 dicembre 2025 in Qatar, verrà sperimentata una nuova norma che potrebbe incidere sull'andazzo delle partite: se un giocatore avrà bisogno di assistenza medica, sarà costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco per due minuti. La modifica è stata pensata per rendere il gioco più fluido possibile. Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili Fifa ha aggiunto: "Stiamo raccogliendo dati e confrontandoci con i nostri partner prima di prendere una decisione finale".