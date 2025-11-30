Arrivano delle nuove novità per il mondo del calcio che, ovviamente, riguardano anche il Milan: la nuova regola della FIFA mirata a rendere il gioco più fluido possibile.
Arrivano delle nuove novità per il mondo del calcio. La FIFA ha comunicato che, durante la prossima Coppa d'Arabia, in programma dal 1 al 18 dicembre 2025 in Qatar, verrà sperimentata una nuova norma che potrebbe incidere sull'andazzo delle partite: se un giocatore avrà bisogno di assistenza medica, sarà costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco per due minuti. La modifica è stata pensata per rendere il gioco più fluido possibile. Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili Fifa ha aggiunto: "Stiamo raccogliendo dati e confrontandoci con i nostri partner prima di prendere una decisione finale".
Calcio, novità in arrivo dalla FIFA
Il presidente della Commissione Arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Al Kass TV spiegando che l'intento è quello di 'rendere il gioco più spettacolare e dinamico'. Ha poi aggiunto che il compito principale è anche quello di accelerare la ripresa del gioco.