Mondiale per Club 2029, ecco in che posizione è il Milan nel ranking UEFA

Il prossimo Mondiale per Club si svolgerà nel 2029 e, mentre si attendono comunicazioni ufficiali sul format, iniziano a delinearsi i criteri di qualificazione. Dopo la prima edizione svoltasi negli Stati Uniti che ha visto trionfare il Chelsea, per la prossima edizione il calcio europeo dovrebbe portare 12 squadre: quattro saranno le vincitrici delle edizioni di Champions League del ciclo di riferimento, con il Paris Saint-Germain già sicuro del posto, mentre le altre otto arriveranno dal ranking UEFA.
Un occhio al Mondiale per Club: ecco in che posizione è il Milan in vista della prossima edizione
In vista del prossimo Mondiale per Club che si terrà nel 2029, diamo un'occhiata alla situazione del Milan nel ranking UEFA, rispetto alle altre italiane
Al momento in testa a questa classifica c'è l'Inter con 63 punti, seguita da Arsenal (59) e Paris Saint-Germain (58), ma la classifica è destinata a cambiare nei prossimi anni. Tra le italiane, l'Atalanta è 13^ con 31 punti, la Juventus 19^ a quota 24, mentre il Milan occupa il 22^ posto con 18 punti. Più indietro il Napoli, oggi 32^ con 10 punti. La corsa verso il torneo è solo all'inizio ma il Diavolo punta a presentarsi con forza alla seconda edizione del nuovo Mondiale per Club.
