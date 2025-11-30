Mondiale per Club 2029, ecco in che posizione è il Milan nel ranking UEFA

Il prossimo Mondiale per Club si svolgerà nel 2029 e, mentre si attendono comunicazioni ufficiali sul format, iniziano a delinearsi i criteri di qualificazione. Dopo la prima edizione svoltasi negli Stati Uniti che ha visto trionfare il Chelsea , per la prossima edizione il calcio europeo dovrebbe portare 12 squadre : quattro saranno le vincitrici delle edizioni di Champions League del ciclo di riferimento, con il Paris Saint-Germain già sicuro del posto, mentre le altre otto arriveranno dal ranking UEFA .

Al momento in testa a questa classifica c'è l'Inter con 63 punti, seguita da Arsenal (59) e Paris Saint-Germain (58), ma la classifica è destinata a cambiare nei prossimi anni. Tra le italiane, l'Atalanta è 13^ con 31 punti, la Juventus 19^ a quota 24, mentre il Milan occupa il 22^ posto con 18 punti. Più indietro il Napoli, oggi 32^ con 10 punti. La corsa verso il torneo è solo all'inizio ma il Diavolo punta a presentarsi con forza alla seconda edizione del nuovo Mondiale per Club.