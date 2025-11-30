Joao Felix , ex giocatore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport TV, emittente portoghese. Il giocatore portoghese ha voluto spiegare cosa l'abbia spinto a scegliere l'Arabia Saudita dopo la sua esperienza al Milan, raccontando anche quale fosse la sua idea originale. Ad oggi, il portoghese è in forza all'Al-Nassr. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ciò che mi ha spinto ad arrivare è stato il desiderio del club di avermi. La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un mio desiderio, l'ho sempre detto ai miei agenti, ma non c'è mai stato un serio interesse da parte del club, non so da chi. Ma il mio desiderio è sempre stato quello di tornare, l'opportunità non si è mai presentata, non per via delle commissioni di trasferimento o degli stipendi, niente a che vedere con quello. È sempre stata una mancanza di volontà da parte dell'altra parte, e l'AI Nassr si è fatto avanti in quest'ultima sessione di calciomercato con più desiderio e disponibilità. E quando ciò accadrà, non potremo rifiutare"