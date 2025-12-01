Luca Da Prato, campione italiano di nuoto paralimpico, ha rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni: le parole sul Milan anche in ottica scudetto
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, Luca Da Prato, campione italiano di nuoto paralimpico, è stato recentemente ospite del Milan in occasione della sfida a San Siro contro la Lazio, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Rafael Leao. Da Prato, oltre ad averci parlato della sua storia, si è voluto soffermare sul match contro i biancocelesti. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Da Prato in esclusiva
—
Sulla partita di sabato da non tifoso: "Allora, è stata ovviamente un'esperienza splendida, come hai detto anche tu, io non sono tanto appassionato di calcio. Però il mio cuore da rosso sta diventando anche un po' nero e lo è sempre di più. Infatti ieri ho anche voluto guardare e il Milan è momentaneamente primo in classifica. Quindi ho promesso anche a tutto il Milan, che mi ha anche supportato e accolto durante la partita, che ovviamente tiferò in questi mesi per voi, per il Milan e il mio cuore diventerà rossonero.