Da Prato: “Il mio cuore sta diventando rossonero. Tiferò per il Milan!”

Da Prato: “Il mio cuore sta diventando rossonero. Tiferò per il Milan!” - immagine 1
Luca Da Prato, campione italiano di nuoto paralimpico, ha rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni: le parole sul Milan anche in ottica scudetto
Alessia Scataglini

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, Luca Da Prato, campione italiano di nuoto paralimpico, è stato recentemente ospite del Milan in occasione della sfida a San Siro contro la Lazio, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Rafael Leao. Da Prato, oltre ad averci parlato della sua storia, si è voluto soffermare sul match contro i biancocelesti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Da Prato in esclusiva

Sulla partita di sabato da non tifoso: "Allora, è stata ovviamente un'esperienza splendida, come hai detto anche tu, io non sono tanto appassionato di calcio. Però il mio cuore da rosso sta diventando anche un po' nero e lo è sempre di più. Infatti ieri ho anche voluto guardare e il Milan è momentaneamente primo in classifica. Quindi ho promesso anche a tutto il Milan, che mi ha anche supportato e accolto durante la partita, che ovviamente tiferò in questi mesi per voi, per il Milan e il mio cuore diventerà rossonero.

ESCLUSIVA, Luca Da Prato: "Con Allegri dopo l'espulsione, non vi dico…"

Sperando ovviamente di giocarsi o di arrivare allo Scudetto, sarò presente allo stadio in occasione della partita che decreterà, speriamo, il Milan come Campione d'Italia. Penso che tutti i tifosi del Milan saranno contenti e spereranno anche loro in quello che ho detto io ovviamente".

