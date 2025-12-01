Le polemiche attorno a Milan-Lazio non intendono placarsi. Sono molti gli opinionisti che hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul finale della gara, più precisamente sul possibile rigore per la Lazio. A parlare dell'episodio è stato anche il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi che, tramite sul proprio profilo X, ha riferito di aver assistito ad una 'brutta figura'. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sono appena tornato da SanSiro, dove ho visto un brutto Milan-Lazio, con tanti errori tecnici,un grande Maignan, ancora decisivo su Gila, e un bel gol di Leao, e poco altro. Uscendo all’87’ purtroppo mi sono perso l’epilogo finale. Il giovane arbitro Collu a mio modesto parere era stato discreto sino al fattaccio: richiamato dal VAR Di Paolo alla OFR si è inventato un fallo che non c’è di Marusic ( trattenuta reciproca) per giustificare la mancata concessione di un rigore per il mani di Pavlovic, ma non ce n’era bisogno: sarebbe bastato dire che il difensore rossonero è di spalle, non ha la percezione di quello che succede e il tiro di Romagnoli arriva da distanza ravvicinata. Brutta figura".