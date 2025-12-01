Arrivano brutte notizie per il mondo bianconero: Dusan Vlahovic, osservato dal Milan, è costretto a fermarsi: il comunicato della Juventus

Arrivano brutte notizie per il mondo bianconero: Dusan Vlahovic è costretto a fermarsi. Il serbo, tornato in ottica Milan ultimamente, si è infortunato durante Juventus-Cagliari ed è stato costretto ad abbandonare il campo al 30esimo minuto di gioco.