Il comunicato bianconero—
"In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical.Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra"
Vlahovic, perciò, non sarà disponibile per la gara contro il Napoli, in programma domenica sera 7 dicembre all'Allianz Stadium alle 20:45 e valida per la quattordicesima giornata di Serie A.
