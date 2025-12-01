Pianeta Milan
Juventus, tegola per Spalletti: Vlahovic costretto a saltare il Napoli

Arrivano brutte notizie per il mondo bianconero: Dusan Vlahovic, osservato dal Milan, è costretto a fermarsi: il comunicato della Juventus
Alessia Scataglini
Arrivano brutte notizie per il mondo bianconero: Dusan Vlahovic è costretto a fermarsi. Il serbo, tornato in ottica Milan ultimamente, si è infortunato durante Juventus-Cagliari ed è stato costretto ad abbandonare il campo al 30esimo minuto di gioco.

A due giorni dal match, il serbo si è sottoposto ai classici esami strumentali per capire meglio l'entità dell'infortunio: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Di seguito il comunicato della Juventus:

Il comunicato bianconero

"In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical.Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra"

Vlahovic, perciò, non sarà disponibile per la gara contro il Napoli, in programma domenica sera 7 dicembre all'Allianz Stadium alle 20:45 e valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

