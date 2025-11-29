"E' una situazione paradossale, ma io credo che il prossimo anno vada al Milan. Non è una certezza ma quasi, conoscendo Allegri. Temo che i giochi siano fatti ormai. Ci ho parlato con Vlahovic e ho capito la sua voglia di starci con la testa dentro questa Juve, ma il mercato lo gestiscono i procuratori, che pensano ai loro interessi, alle commissioni. Spero che non sia come la penso io, però andrà al Milan".