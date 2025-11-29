Pianeta Milan
La bomba del giornalista: "Credo che i giochi siano fatti per Vlahovic al Milan"

Calciomercato Milan, Vlahovic potrebbe essere ancora nel mirino del Diavolo per le prossime stagioni? Ecco la bomba del giornalista tifoso della Juventus
Emiliano Guadagnoli
Il giornalista Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera. Oltre al pensiero generale sul periodo della squadra di Luciano Spalletti, il giornalista ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo in scadenza di contratto con la 'Vecchia Signora'. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.

"E' una situazione paradossale, ma io credo che il prossimo anno vada al Milan. Non è una certezza ma quasi, conoscendo Allegri. Temo che i giochi siano fatti ormai. Ci ho parlato con Vlahovic e ho capito la sua voglia di starci con la testa dentro questa Juve, ma il mercato lo gestiscono i procuratori, che pensano ai loro interessi, alle commissioni. Spero che non sia come la penso io, però andrà al Milan".

Questa la clamorosa dichiarazione di Giletti che poi aggiunge: "Allegri potrebbe fare di tutto come con Rabiot, che ha portato a Milano dopo un minuto che ha saputo che aveva litigato al Marsiglia".

