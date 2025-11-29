Sidiki Chérif è una prima punta alta 185 centimetri che ha segnato in carriera 3 gol in 29 presenze con l'Angers dopo avere dominato nelle giovanili dei francesi. Per il Diavolo sarebbe un'opzione più per il futuro che per il presente. Non sarebbe il primo nome giovane sondato dal Diavolo visto che si parla anche di Meitè del Rennes e Franculino. Vedremo quali saranno i piani del Diavolo in vista del calciomercato di gennaio.