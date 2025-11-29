Pianeta Milan
Milan, scout rossoneri per Sidiki Chérif: altra opzione per il calciomercato

Secondo il giornalista Nicolò Schira, il Milan starebbe seguendo con interesse Sidiki Chérif per le prossime sessioni di calciomercato. Ecco le indiscrezioni
Emiliano Guadagnoli
Il Milan potrebbe cambiare qualcosa in attacco nella prossima sessione di calciomercato invernale. Come colpo immediato è tornato di moda il nome di Mateta del Crystal Palace, ma il Diavolo potrebbe essere sempre interessato anche ai giovani talenti in giro per l'Europa. Ecco le ultime novità dal giornalista Nicolò Schira su X.

"Il Milan sta monitorando il giovane attaccante Sidiki Chérif (nato nel 2006) che gioca nell'Angers. Ha già segnato 3 gol in Ligue 1 in questa stagione. Gli osservatori rossoneri lo hanno osservato nelle ultime settimane".

Sidiki Chérif è una prima punta alta 185 centimetri che ha segnato in carriera 3 gol in 29 presenze con l'Angers dopo avere dominato nelle giovanili dei francesi. Per il Diavolo sarebbe un'opzione più per il futuro che per il presente. Non sarebbe il primo nome giovane sondato dal Diavolo visto che si parla anche di Meitè del Rennes e Franculino. Vedremo quali saranno i piani del Diavolo in vista del calciomercato di gennaio.

