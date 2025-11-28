Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato invernale. Il Milan potrebbe investire in attacco. Ci sono sempre più voci riguardo una possibile cessione di Santiago Gimenez a gennaio. In quel caso, il Diavolo dovrebbe cercare un'altra punta per sostituire il messicano. Si torna a parlare di Mateta, attaccante del Crystal Palace in scadenza di contratto nel 2027. Ne parla Fabrizio Romano su 'YouTube'.
"Negli ultimi giorni dall'Inghilterra si è parlato di una voglia di Mateta di provare qualcosa di diverso in carriera dopo il Crystal Palace. Ha questo desiderio di avere un'esperienza in Italia lo posso confermare è un suo pallino". Il giornalista Matteo Moretto aggiunge: "In estate ci ha pensato il Milan. Il Diavolo ha una lista ovviamente dove c'era anche Mateta poi non è andata avanti per le richieste del Crystal Palace. Il giocatore non è vicino al rinnovo e al momento il Milan resta lì. Vedremo come andrà".
Romano conclude: "Non è facile trattare con il Crystal Palace dipenderà dalle richieste"
