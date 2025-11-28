Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Mateta potrebbe essere una delle opzioni per gennaio. I rossoneri potrebbero pensare a rinforzare l'attacco. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato invernale. Il Milan potrebbe investire in attacco. Ci sono sempre più voci riguardo una possibile cessione di Santiago Gimenez a gennaio. In quel caso, il Diavolo dovrebbe cercare un'altra punta per sostituire il messicano. Si torna a parlare di Mateta, attaccante del Crystal Palace in scadenza di contratto nel 2027. Ne parla Fabrizio Romano su 'YouTube'.

"Negli ultimi giorni dall'Inghilterra si è parlato di una voglia di Mateta di provare qualcosa di diverso in carriera dopo il Crystal Palace. Ha questo desiderio di avere un'esperienza in Italia lo posso confermare è un suo pallino". Il giornalista Matteo Moretto aggiunge: "In estate ci ha pensato il Milan. Il Diavolo ha una lista ovviamente dove c'era anche Mateta poi non è andata avanti per le richieste del Crystal Palace. Il giocatore non è vicino al rinnovo e al momento il Milan resta lì. Vedremo come andrà".

Romano conclude: "Non è facile trattare con il Crystal Palace dipenderà dalle richieste"

