"Negli ultimi giorni dall'Inghilterra si è parlato di una voglia di Mateta di provare qualcosa di diverso in carriera dopo il Crystal Palace. Ha questo desiderio di avere un'esperienza in Italia lo posso confermare è un suo pallino". Il giornalista Matteo Moretto aggiunge: "In estate ci ha pensato il Milan. Il Diavolo ha una lista ovviamente dove c'era anche Mateta poi non è andata avanti per le richieste del Crystal Palace. Il giocatore non è vicino al rinnovo e al momento il Milan resta lì. Vedremo come andrà".