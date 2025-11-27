Il calciomercato non dorme mai, anzi, in casa Milan è molto attivo. Ormai la sessione invernale di Gennaio sta arrivando, e il club rossonero è al lavoro per offrire dei rinforzi giusti e mirati a Massimiliano Allegri. Come sappiamo, Santiago Gimenez non sta rendendo al meglio e, in quel di via Aldo Rossi stanno pensando di poterlo rimpiazzare con un altro nome (ultimamente sta girando quello di Franculino)