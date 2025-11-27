Il calciomercato non dorme mai, anzi, in casa Milan è molto attivo. Ormai la sessione invernale di Gennaio sta arrivando, e il club rossonero è al lavoro per offrire dei rinforzi giusti e mirati a Massimiliano Allegri. Come sappiamo, Santiago Gimenez non sta rendendo al meglio e, in quel di via Aldo Rossi stanno pensando di poterlo rimpiazzare con un altro nome (ultimamente sta girando quello di Franculino)
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Gimenez verso l’addio: futuro in Premier League?
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Gimenez verso l’addio: futuro in Premier League?
Il calciomercato si continua a smuovere:Gimenez verso l'addio, ma quale puó essere la destinazione? Le ultime
Secondo quanto riferito da Repubblica, il Sunderland, club di Premier League, é pronto ad offrire circa 30 milioni per il suo cartellino. Il Milan ha aperto alla cessione dato che l’offerta soddisfa il club, mentre Gimenez sta prendendo del tempo per riflettere. Il club inglese ha riferito che è disposto ad aspettarlo, ma non all’infinito. Le prossime settimane, quindi, saranno molto infuocate. Vedremo quale sarà il destino dell’attaccante messicano, arrivato in Serie A lo scorso gennaio dal Feyenoord.
© RIPRODUZIONE RISERVATA