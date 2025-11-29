Tra i nomi che sarebbero sotto osservazione degli scout rossoneri, ci sarebbe anche Konstantinos Karetsas. Il fantasista classe 2007 sarebbe sui taccuini di molte top europee e per il Milan potrebbe essere un colpo di calciomercato molto molto interessante. In Europa League, in questa stagione, ha già giocato 5 partite con un gol e due assist. Ecco la perla del talento greco che ha permesso al Genk di vincere 2-1 contro il Basilea.