Continua la stagione del Milan: i rossoneri questa sera affronteranno la Lazio in una sfida molto importante. Con una vittoria, il Diavolo raggiungerebbe, almeno per il momento, la testa della classifica. Non solo campo però: il Diavolo potrebbe essere sempre molto attento ai talenti in giro per l'Europa alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la squadra in vista delle prossime stagioni.
Karetsas incanta: meraviglioso gol in Europa League e il Milan osserva | VIDEO
Il Milan continua a osservare i giovani talenti: tra questi ci sarebbe anche Konstantinos Karetsas del Genk. Ecco il suo gol in Europa League
Tra i nomi che sarebbero sotto osservazione degli scout rossoneri, ci sarebbe anche Konstantinos Karetsas. Il fantasista classe 2007 sarebbe sui taccuini di molte top europee e per il Milan potrebbe essere un colpo di calciomercato molto molto interessante. In Europa League, in questa stagione, ha già giocato 5 partite con un gol e due assist. Ecco la perla del talento greco che ha permesso al Genk di vincere 2-1 contro il Basilea.
Un meraviglioso tocco di classe per Karetsas.
Sicuramente per il Milan potrebbe essere un investimento molto importante per presente e futuro.
