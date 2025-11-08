Milan, le parole di Sabatini sullo scudetto

Milan da scudetto: illusione o sogno? La risposta di Sabatini: "È un sogno, non è ancora detto che sia un'illusione, illusione è quando un sogno non si verifica, che è qualcosa di più difficile da realizzare rispetto a una speranza. Il Milan è una squadra completamente trasformata rispetto all'anno scorso nonostante la maggior parte dei giocatori siano gli stessi. Perchè è cambiato con Modric, con Rabiot che però nelle ultime partite non ha giocato, mancano due che venivano considerati importantissimi come Reijinders e Theo Hernandez, però questa assenza non si nota. Manca un grande centravanti, fatemi fare una provocazione: con Vlahovic al Milan adesso ci sarebbe il Milan in testa alla classifica dei pronostici per lo scudetto, con Leao e Pulisic e Nkunku è più difficile perchè mascherano un po' di gol, questo è inevitabile.