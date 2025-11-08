Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Sabatini: “Milan da scudetto? E’ un sogno, non ancora un’illusione. Con Vlahovic…”

INTERVISTE

Sabatini: “Milan da scudetto? E’ un sogno, non ancora un’illusione. Con Vlahovic…”

Sabatini: “Milan da scudetto? E’ un sogno, non ancora un’illusione. Con Vlahovic…” - immagine 1
Il giornalista e conduttore televisivo Sandro Sabatini, nel suo ultimo video caricato sul suo canale Youtube ha parlato del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giornalista e conduttore televisivo Sandro Sabatini, nel suo ultimo video caricato sul suo canale Youtube,  ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri in ottica scudetto: possono i rossoneri ambire al titolo? Sogno o illusione? Le parole di Sabatini non sono tardate ad arrivare. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Sabatini sullo scudetto

—  

Milan da scudetto: illusione o sogno? La risposta di Sabatini:  "È un sogno, non è ancora detto che sia un'illusione, illusione è quando un sogno non si verifica, che è qualcosa di più difficile da realizzare rispetto a una speranza. Il Milan è una squadra completamente trasformata rispetto all'anno scorso nonostante la maggior parte dei giocatori siano gli stessi. Perchè è cambiato con Modric, con Rabiot che però nelle ultime partite non ha giocato, mancano due che venivano considerati importantissimi come Reijinders e Theo Hernandez, però questa assenza non si nota. Manca un grande centravanti, fatemi fare una provocazione: con Vlahovic al Milan adesso ci sarebbe il Milan in testa alla classifica dei pronostici per lo scudetto, con Leao e Pulisic e Nkunku è più difficile perchè mascherano un po' di gol, questo è inevitabile.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan in fermento: Allegri pronto per il Parma. Torna Tonali? Rayan nel mirino rossonero

Poi va detta una cosa, che c'è un giocatore che è un nuovo acquisto che è Saelemaekers che sta diventando straordinario. Sta diventando un top. Io credo che sia uno dei segreti del Milan, anche se a volte è un po' difficile da gestire perchè dà di matto"

Leggi anche
Callegari: “Modric? Cristante l’ha seguito dappertutto, poi non ce l’ha più...
Nosotti: “Pulisic giocatore importantissimo per la fase offensiva. Ecco perchè”

© RIPRODUZIONE RISERVATA