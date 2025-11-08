È un onore e una bella motivazione, perché ci sono alcune partite che possono essere anche per noi un po' meno affascinanti o attraenti da commentare, però il fatto che ci sia lui ti porta allo stadio pensando che vedrai un calciatore di altissimo livello. E devo dire che in quelle situazioni in cui non sono obbligato a seguire il pallone, mi perdo a seguire lui e ho visto anche domenica una partita di una intelligenza incredibile: per mezz'ora Cristante l'ha seguito dappertutto, poi non ce l'ha più fatta perché lui ha una capacità di smarcamento veramente straordinaria"