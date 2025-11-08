Pianeta Milan
Callegari: “Modric? Cristante l’ha seguito dappertutto, poi non ce l’ha più fatta”

Massimo Callegari, giornalista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di Milan Vibes dove ha parlato di Luka Modric
Massimo Callegari, noto giornalista sportivo e telecronista di Sportmediast, è stato intervistato dai microfoni di Milan Vibes dove ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e, in modo molto particolare, di Luka Modric. Il giornalista si è soffermato a parlare anche della partita fatta dal croato contro la Roma di Gasperini. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Callegari su Modric

Se si aspettava di vedere Modric al Milan con un calcio del genere: "Si, ci sono le prove perché nel podcast di Sportmediaset, questa estate, quando era arrivata la notizia sono stato assolutamente favorevole al suo ingaggio, perché l'avevo visto all'opera negli anni d'oro e nelle ultime stagioni al Real Madrid in cui fisicamente non poteva essere quello degli anni migliori, però avevo sempre visto un professionista con una umiltà pazzesca, sia con noi che con i suoi colleghi che giocano. Non avevo alcun dubbio sulla sua professionalità, anche perché non si può arrivare a quell'età in quelle condizioni senza avere un'attenzione completa totale a tutto nello stile di vita, prima ancora che nell'aspetto tecnico.

È un onore e una bella motivazione, perché ci sono alcune partite che possono essere anche per noi un po' meno affascinanti o attraenti da commentare, però il fatto che ci sia lui ti porta allo stadio pensando che vedrai un calciatore di altissimo livello. E devo dire che in quelle situazioni in cui non sono obbligato a seguire il pallone, mi perdo a seguire lui e ho visto anche domenica una partita di una intelligenza incredibile: per mezz'ora Cristante l'ha seguito dappertutto, poi non ce l'ha più fatta perché lui ha una capacità di smarcamento veramente straordinaria"

