Marco Nosotti , noto giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Radio Rossonera su Christian Pulisic . Il numero 11 del Milan è finalmente ritornato convocatile dopo l'infortunio rimediato in un'amichevole con la propria nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, l'attuale Commissario Tecnico della Nazionale Statunitense, Mauricio Pochettino, ha preferito non convocarlo per le ultime amichevoli. Nosotti , ha voluto sottolineare l'importanza di Pulisic nello scacchiere rossonero, sopratutto parlando in chiave offensiva. L'americano, in questa stagione, ha messo a segno ben 4 goal in 6 presenze. Ecco, di seguito, le parole di Nosotti .

Milan, le parole di Nosotti su Pulisic

“Penso che Pulisic sia un giocatore importantissimo per la fase offensiva perché può crescere e sia la spalla ideale per liberare ulteriormente Leao. Sceglierei lui perché grossomodo se andiamo a vedere quello che sta succedendo dietro, c’è un pensiero consolidato di un blocco basso. Il Milan non è fatto per fare pressione alta e sporcare tutte le uscite. Sono innamorato di quel tipo di giocatore che è Pulisic“.