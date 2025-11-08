Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Chiesa: “Con mio padre mi piaceva guardare il Milan. Il mio idolo? Kakà”

INTERVISTE

Chiesa: “Con mio padre mi piaceva guardare il Milan. Il mio idolo? Kakà”

Federico Chiesa Liverpool
Federico Chiesa, ex giocatore della Juventus ora al Liverpool, ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato anche del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Federico Chiesa, ex giocatore della Juventus ora al Liverpool, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports dove ha trattato diversi temi. Oltre ad esprimere una preferenza tra Messi e Ronaldo, l'ex bianconero si è soffermato a parlare del Milan, rivelando quale calciatore rossonero sia stato il suo idolo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Chiesa

—  

Messi o Ronaldo: "Ho giocato con Cristiano Ronaldo. Condividere momenti con lui è stato fantastico… Messi e Cristiano sono i migliori giocatori della storia. Ma, ad essere sincero, devo dire che Messi è il più grande giocatore della storia”.

LEGGI ANCHE

Sul Milan e il suo idolo: "Kakà. Perché mi piaceva guardare il Milan con mio padre e mi sono innamorato di Kakà".

Sui cori al Liverpool: "All’inizio, quando giocavo, era un po’ imbarazzante perché sapevo che cantavano per qualcuno che non stava giocando. Ma lo apprezzavo molto e quando ho iniziato a giocare e sono arrivati i gol e tutto il resto, come negli ultimi mesi, sono stato contento perché alla fine aveva senso. Il sostegno è stato incredibile e sono molto felice. Sono davvero onorato di giocare per una tifoseria così straordinaria”.

LEGGI ANCHE: Nkunku segnali ancora tiepidi: per lasciare il segno sul Milan serve una cosa precisa>>>

Sulla vittoria della Premier: "È stata così speciale perché era il mio primo campionato. Anche se non ho giocato molto l'anno scorso, vincere a Liverpool con il Liverpool, giocando con giocatori straordinari, è stato semplicemente fantastico. Anche se non ho partecipato molto, sono contento di aver vinto quel trofeo".

I quattro italiani più grandi: "Maldini, Baggio, Buffon e Pirlo".

Leggi anche
Passerini: “Il Milan cresce: in campo, fuori e come società. Nel CdA è entrato Calvelli...
Sala (DAZN) difende Maignan: “Secondo me su di lui c’è un falso storico che è la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA