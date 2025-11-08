Sul Milan e il suo idolo: "Kakà. Perché mi piaceva guardare il Milan con mio padre e mi sono innamorato di Kakà".
Sui cori al Liverpool: "All’inizio, quando giocavo, era un po’ imbarazzante perché sapevo che cantavano per qualcuno che non stava giocando. Ma lo apprezzavo molto e quando ho iniziato a giocare e sono arrivati i gol e tutto il resto, come negli ultimi mesi, sono stato contento perché alla fine aveva senso. Il sostegno è stato incredibile e sono molto felice. Sono davvero onorato di giocare per una tifoseria così straordinaria”.
Sulla vittoria della Premier: "È stata così speciale perché era il mio primo campionato. Anche se non ho giocato molto l'anno scorso, vincere a Liverpool con il Liverpool, giocando con giocatori straordinari, è stato semplicemente fantastico. Anche se non ho partecipato molto, sono contento di aver vinto quel trofeo".
I quattro italiani più grandi: "Maldini, Baggio, Buffon e Pirlo".
