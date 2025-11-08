Pianeta Milan
Passerini: “Il Milan cresce: in campo, fuori e come società. Nel CdA è entrato Calvelli e…”

Carlos Passerini, noto giornalista sportivo,ha voluto spendere lacune parole sul bilancio del Milan nel suo nuovo video sul suo canale YouTube
Alessia Scataglini
Carlos Passerini, noto giornalista sportivo,ha voluto spendere lacune parole sul bilancio del Milan nel suo nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube. Il giornalista ha definito il Milan in crescita, sia dentro che fuori dal campo come società. Passerini, inoltre, ha anche parlato della figura di Calvelli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Passerini sul bilancio

Il Milan cresce: cresce in campo, fuori e come società. È stato fatto registrare il terzo utile di bilancio consecutivo chiuso al 30 giugno 2025: è un segnale che viene mandato, da un punto di vista contabile, di solidità. Sono anche cresciuti i ricavi. Nel CdA è entrato Calvelli: un uomo sportivo, italiano, con un curriculum di sport interessante, dato che arriva dalle alte sfere del circuito ATP del tennis maschile. Poi, comunque, servono i risultati di campo, anche perché, senza quelli, i bilanci in positivo non servono.

Premettendo una cosa: nel calcio attuale, non si può scordare l'altra partita dei conti; oggi, se non c'è un business plan, non si può fare calcio. Scaroni ha sottolineato una cosa giusta alla mia domanda sul perché i tifosi debbano tifare anche per il bilancio in positivo: perché il bilancio sano è una conditio sine qua non per poi ottenere risultati positivi, anche se poi bisogna azzeccare le scelte di campo, come quella dell'allenatore. Se perdi e non vai in Champions, ti tocca vendere i giocatori, come nel caso di Reijnders la cui plusvalenza è stata iscritta al bilancio del 2024-2025".

