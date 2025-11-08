Carlos Passerini , noto giornalista sportivo,ha voluto spendere lacune parole sul bilancio del Milan nel suo nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube. Il giornalista ha definito il Milan in crescita, sia dentro che fuori dal campo come società. Passerini, inoltre, ha anche parlato della figura di Calvelli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Passerini sul bilancio

Il Milan cresce: cresce in campo, fuori e come società. È stato fatto registrare il terzo utile di bilancio consecutivo chiuso al 30 giugno 2025: è un segnale che viene mandato, da un punto di vista contabile, di solidità. Sono anche cresciuti i ricavi. Nel CdA è entrato Calvelli: un uomo sportivo, italiano, con un curriculum di sport interessante, dato che arriva dalle alte sfere del circuito ATP del tennis maschile. Poi, comunque, servono i risultati di campo, anche perché, senza quelli, i bilanci in positivo non servono.