Per Nkunku serve una cosa in particolare: ancora pochi segnali con il Milan, ma …

Nkunku segnali ancora tiepidi: per lasciare il segno sul Milan serve una cosa precisa
Milan, Nkunku un palo e piccoli segnali nella sua prima da titolare in Serie A contro la Roma. Ecco cosa serve all'attaccante. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Nkunku ha giocato la sua prima partita da titolare in Serie A: contro la Roma non è stata di certo la sua migliore prestazione, ma ha dimostrato comunque di potere essere un giocatore molto utile per i rossoneri. Partiamo dal fatto che ha giocato in un ruolo non proprio suo. "Mi piace giocare vicino alla punta, o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni di attacco. E' ciò che mi viene meglio". Queste le sue prime parole a Milan TV dopo il suo arrivo in estate.

Milan, Nkunku alla ricerca di continuità

Di certo non è una punta d'area di rigore e non è questo quello che gli chiederà probabilmente Allegri in questa stagione. Contro la Roma comunque ha combattuto e cercato di recuperare palloni contro una difesa molto fisica come quella della Roma. Peccato per quel palo a pochi passi dalla porta: un gol avrebbe cambiato molto il panorama intorno al francese. Si perché sono arrivate già molto critiche sia a lui che all'investimento importante fatto in estate dal Milan.

Nkunku è arrivato dal Chelsea per una cifra che potrebbe sfondare il muro di 40 milioni di euro con i bonus. Ovvio che le aspettative siano altissime, ma il francese non ha avuto ancora modo di impattare positivamente sull'ambiente Milan. Come detto, contro la Roma è stata la sua prima esperienza da titolare in Serie A dove aveva giocato solo spezzoni. Per rendere al meglio serve continuità e capire cosa serve per fare la differenza in Italia.

