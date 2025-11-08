LEGGI ANCHE: Ricci, striscia di partite fondamentali per il presente e il futuro del Milan: la caratteristica ...>>>
Nkunku è arrivato dal Chelsea per una cifra che potrebbe sfondare il muro di 40 milioni di euro con i bonus. Ovvio che le aspettative siano altissime, ma il francese non ha avuto ancora modo di impattare positivamente sull'ambiente Milan. Come detto, contro la Roma è stata la sua prima esperienza da titolare in Serie A dove aveva giocato solo spezzoni. Per rendere al meglio serve continuità e capire cosa serve per fare la differenza in Italia.
