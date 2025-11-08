Milan , Nkunku ha giocato la sua prima partita da titolare in Serie A : contro la Roma non è stata di certo la sua migliore prestazione, ma ha dimostrato comunque di potere essere un giocatore molto utile per i rossoneri. Partiamo dal fatto che ha giocato in un ruolo non proprio suo. "Mi piace giocare vicino alla punta, o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni di attacco. E' ciò che mi viene meglio". Queste le sue prime parole a Milan TV dopo il suo arrivo in estate.

Milan, Nkunku alla ricerca di continuità

Di certo non è una punta d'area di rigore e non è questo quello che gli chiederà probabilmente Allegri in questa stagione. Contro la Roma comunque ha combattuto e cercato di recuperare palloni contro una difesa molto fisica come quella della Roma. Peccato per quel palo a pochi passi dalla porta: un gol avrebbe cambiato molto il panorama intorno al francese. Si perché sono arrivate già molto critiche sia a lui che all'investimento importante fatto in estate dal Milan.