Continua la crescita dei talenti del Milan: sia Francesco Camarda che Davide Bartesaghi sono stati convocati ancora una volta per le partite dell'Italia Under 21. Nelle due partite d'esordio contro Svezia e Armenia, i due talenti rossoneri si erano messi in mostra con gol e assist. Entrambi stanno crescendo: il terzino sta giocando da titolare con il Diavolo, mentre Camarda lotta per minuti importanti con il Lecce. Ecco la lista totale dei convocati del CT Baldini per la partita contro Polonia e poi Montenegro.