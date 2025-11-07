Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Italia Under 21, Baldini convoca di nuovo i talenti del Milan Camarda e Bartesaghi

ITALIA

Italia Under 21, Baldini convoca di nuovo i talenti del Milan Camarda e Bartesaghi

Italia Under 21, Baldini convoca di nuovo i talenti del Milan Camarda e Bartesaghi
Francesco Camarda e Davide Bartesaghi sono stati convocati ancora una volta per le partite dell'Italia Under 21. La lista completa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la crescita dei talenti del Milan: sia Francesco Camarda che Davide Bartesaghi sono stati convocati ancora una volta per le partite dell'Italia Under 21. Nelle due partite d'esordio contro Svezia e Armenia, i due talenti rossoneri si erano messi in mostra con gol e assist. Entrambi stanno crescendo: il terzino sta giocando da titolare con il Diavolo, mentre Camarda lotta per minuti importanti con il Lecce. Ecco la lista totale dei convocati del CT Baldini per la partita contro Polonia e poi Montenegro.

PORTIERI: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

LEGGI ANCHE

CENTROCAMPISTI: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus NextGen), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, probabili formazioni: tre ballottaggi per Allegri. Pulisic torna titolare?>>>

ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta Under 23).

Leggi anche
Parma-Milan, Curva Sud in silenzio per i primi 15 minuti: il motivo della protesta
Saelemaekers: giocatore che tutti vorrebbero. Un ricordo di chi si giocava il posto con Messias

© RIPRODUZIONE RISERVATA