Milan-Roma, Pedullà: 'Fare di tutto per rinnovare Maignan. Nkunku ...'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato nel suo video su 'YouTube' della partita tra Milan e Roma. Ecco il suo parere su Maignan e non solo
Tanto spazio a Milan-Roma 1-0 sui giornali e sui social. Anche il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la partita di San Siro nel suo canale 'YouTube'. Tanti spunti sia sui rossoneri che sui giallorossi. Per quanto riguarda il Diavolo, Pedullà ha detto la sua in particolare su Mike Maignan. Il portiere, in scadenza di contratto a giugno 2026, è stato decisivo parando il rigore a Dybala.
Ecco il parere di Pedullà: "35 minuti spettacolari della Roma, poi il gol del Milan e tante occasioni per i rossoneri. Partita molto bella. Secondo me Nkunku ha giocato una buona partita, di sacrificio di impegno. Svilar ha fatto un paio di parate sensazionali, ma anche Maignan".