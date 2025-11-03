Milan-Roma, Pedullà: 'Fare di tutto per rinnovare Maignan. Nkunku ...'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato nel suo video su 'YouTube' della partita tra Milan e Roma. Ecco il suo parere su Maignan e non solo

Emiliano Guadagnoli Redattore 3 novembre - 17:39

Tanto spazio a Milan-Roma 1-0 sui giornali e sui social. Anche il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la partita di San Siro nel suo canale 'YouTube'. Tanti spunti sia sui rossoneri che sui giallorossi. Per quanto riguarda il Diavolo, Pedullà ha detto la sua in particolare su Mike Maignan. Il portiere, in scadenza di contratto a giugno 2026, è stato decisivo parando il rigore a Dybala.