Milan-Roma, Fofana l'esempio: il Diavolo ha un problema sotto porta

Milan-Roma 1-0, i rossoneri soffrono nei primi 35 minuti, ma poi si sbloccano con il gol di Palvovic e dominano la fine del primo e l'inizio del secondo tempo sprecando il possibile e anche l'impossibile. Fofana è forse l'esempio più lampante viste le occasioni che sta avendo in questa stagione per trovare il fondo della rete. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani.