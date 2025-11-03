PIANETAMILAN partite pagelle milan Fofana lo specchio del difetto di questo Milan: sotto porta un problema importante

PAGELLE MILAN

Fofana lo specchio del difetto di questo Milan: sotto porta un problema importante

Milan, Youssouf Fofana è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Roma. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione sotto porta del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Roma, Fofana l'esempio: il Diavolo ha un problema sotto porta

Milan-Roma 1-0, i rossoneri soffrono nei primi 35 minuti, ma poi si sbloccano con il gol di Palvovic e dominano la fine del primo e l'inizio del secondo tempo sprecando il possibile e anche l'impossibile. Fofana è forse l'esempio più lampante viste le occasioni che sta avendo in questa stagione per trovare il fondo della rete. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

