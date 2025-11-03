Milan-Roma, Fofana l'esempio: il Diavolo ha un problema sotto porta

Milan-Roma 1-0, i rossoneri soffrono nei primi 35 minuti, ma poi si sbloccano con il gol di Palvovic e dominano la fine del primo e l'inizio del secondo tempo sprecando il possibile e anche l'impossibile. Fofana è forse l'esempio più lampante viste le occasioni che sta avendo in questa stagione per trovare il fondo della rete. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani.
PAGELLE MILAN
Fofana lo specchio del difetto di questo Milan: sotto porta un problema importante
Milan, Youssouf Fofana è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Roma. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione sotto porta del Diavolo
