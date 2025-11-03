Per il direttore di gara campano, solo "qualche sbavatura nei cartellini". La 'rosea', analizzando la moviola di Milan-Roma ha ritenuto giusto, da parte di Guida, "sorvolare sulla caduta in area di Dybala, marcato da Koni De Winter e sulla leggera trattenuta di Manu Koné su Christopher Nkunku . Non è rigore in entrambi i casi".

C'era il rigore dato alla Roma? Ecco l'analisi del quotidiano sportivo nazionale in merito: "Lorenzo Pellegrini calcia e la gamba di Youssouf Fofana è alta e pericolosa (giusto anche il giallo). Sulla punizione, sempre Fofana ha il gomito largo e aumenta il volume del corpo. Rigore corretto". Nel finale, poi, manca a un giallo a Davide Bartesaghi per fallo tattico.