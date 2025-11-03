Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Moviola Milan-Roma, c’era il rigore per i giallorossi? La doppia ingenuità di Fofana

Milan-Roma, la moviola: Fofana, punizione e poi rigore. L'analisi dell'episodio incriminato
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Roma, partita della 10^ giornata disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 per i rossoneri con il gol di Strahinja Pavlović. L'episodio chiave del match
Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto la Roma di Gian Piero Gasperini nel posticipo domenicale della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 grazie ad un gol, al 39', di Strahinja Pavlović sull'assist di Rafael Leão e alla parata, all'82', di Mike Maignan sul calcio di rigore di Paulo Dybala.

Milan-Roma 1-0, la moviola di 'Gazzetta': Fofana, disastro nel finale

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola della partita Milan-Roma, soffermandosi, in particolare, su un avvenimento chiave. Ma andiamo con ordine. In primis, voto 6,5, quindi ampia sufficienza, alla direzione di gara dell'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) per aver tenuto "in pugno una gara rovente".

Per il direttore di gara campano, solo "qualche sbavatura nei cartellini". La 'rosea', analizzando la moviola di Milan-Roma ha ritenuto giusto, da parte di Guida, "sorvolare sulla caduta in area di Dybala, marcato da Koni De Winter e sulla leggera trattenuta di Manu Koné su Christopher Nkunku. Non è rigore in entrambi i casi".

C'era il rigore dato alla Roma? Ecco l'analisi del quotidiano sportivo nazionale in merito: "Lorenzo Pellegrini calcia e la gamba di Youssouf Fofana è alta e pericolosa (giusto anche il giallo). Sulla punizione, sempre Fofana ha il gomito largo e aumenta il volume del corpo. Rigore corretto". Nel finale, poi, manca a un giallo a Davide Bartesaghi per fallo tattico.

