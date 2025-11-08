Pianeta Milan
Milan, Ricci sta giocando da titolare dopo l'infortunio di Rabiot. Un'esperienza fondamentale per il centrocampista rossonero. Ecco la nostra analisi
Milan, Ricci continua con la sua crescita in questa stagione. Il centrocampista rossonero sta giocando da titolare visto l'infortunio al polpaccio subito da Adrien Rabiot in nazionale. L'ex Torino sta giocando in un ruolo che non è del tutto suo, visto che il ruolo naturale sarebbe davanti alla difesa. Ricci però sta studiando per potere giocare al meglio anche come mezzala. Presto dovrebbe rientrare Rabiot nell'undici titolare di Massimiliano Allegri, ma queste partite potrebbero essere veramente molto importanti per il presente e il futuro di Samuele Ricci con il Milan.

Con il prossimo rientro di Rabiot, è probabile che Allegri torni al Milan che aveva iniziato alla grande la stagione: centrocampo formato da Fofana, Modric e Rabiot. Ma Ricci sarà un fattore fondamentale per il futuro e per la stagione del Milan. Questa esperienza lo ha fatto sicuramente crescere e quando Allegri si girerà verso la panchina saprà che avrà un giocatore in grado di dare una grande male al suo centrocampo.

Ricci, infatti, sta crescendo di partita in partita. Contro l'Atalanta è arrivato un bel gol e contro la Roma, giocando praticamente da esterno, è arrivata una gara a tutto campo e di grande sacrificio. La qualità che si sta ammirando di più in questo momento di Ricci è la sua corsa e la capacità di farlo molto senza stancarsi. La resistenza del centrocampista ex Torino è indiscutibile. E come detto il futuro è tutto suo: Ricci, insieme a Jashari, saranno probabilmente dei punti fermi del Milan nelle prossime stagioni.

