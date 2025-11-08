Ricci, infatti, sta crescendo di partita in partita. Contro l'Atalanta è arrivato un bel gol e contro la Roma, giocando praticamente da esterno, è arrivata una gara a tutto campo e di grande sacrificio. La qualità che si sta ammirando di più in questo momento di Ricci è la sua corsa e la capacità di farlo molto senza stancarsi. La resistenza del centrocampista ex Torino è indiscutibile. E come detto il futuro è tutto suo: Ricci, insieme a Jashari, saranno probabilmente dei punti fermi del Milan nelle prossime stagioni.