Italia, la lista ufficiale dei convocati del ct Gattuso: ci sono Ricci e Gabbia

Italia, il ct Gattuso ha diramato le convocazioni ufficiali: presenti Ricci e Gabbia del Milan

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha diramato la lista ufficiale dei 27 convocati per le sfide con valide per le qualificazioni dei Mondiali 2026 contro Moldavia e Norvegia: presenti Ricci e Gabbia del Milan
Dopo essersi assicurata un posto nei play off per accedere alla fase finale dei Mondiali 2026 che si disputeranno la prossima estate, l'Italia cerca di concludere al meglio il proprio girone. Gli azzurri nelle ultime due partite se la vedranno con il 13 novembre con la Moldavia, mentre il 16 ospiteranno Norvegia, capolista del girone a San Siro.

Italia, i convocati di Gattuso

Questa sfida potrebbe rappresentare un vero e proprio spareggio per l'accesso diretto alla competizione qualora la formazione di Haaland dovesse perdere contro l'Estonia. Per le due gare, in mattina il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei 27 convocati. Ecco tutti i nomi scelti.

Tra i nomi compaiono, come previsto Samuele Ricci e Matteo Gabbia, centrocampista e difensore del Milan. Per il primo si tratta di un ritorno dopo un mese da protagonista, in cui ha trovato il suo primo gol in rossonero nel match contro l'Atalanta. Anche per il secondo si tratta di un importante riconoscimento dopo le ultime buone prestazioni.

