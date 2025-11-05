Pianeta Milan
Paura per Udogie: l'ex Udinese è stato minacciato con una pistola
Attimi di terrore per Destiny Udogie: il difensore del Tottenham ex Udinese è stato minacciato con una pistola dal suo agente poi arrestato. Il comunicato del club inglese
Sono stati veri e propri attimi di paura quelli vissuti da Destiny Udogie lo scorso 6 settembre. Secondo quanto riportato dalla BBC Sport, il difensore del Tottenham e della Nazionale Italiana sarebbe stato minacciato con una pistola dal suo agente. Si ipotizza che anche un altro uomo sia stato ricattato dallo stesso individuo che due giorni dopo è stato arrestato.

Udogie, il comunicato del Tottenham

La polizia metropolitana di Londra ha infatti dichiarato di aver fermato l'uomo con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. Esso è stato poi rilasciato su cauzione, nel mentre le indagini proseguono. Intanto gli Spurs hanno diffuso un comunicato a riguardo: ecco il contenuto: "Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia sin dall'incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni".

Il classe 2002 era arrivato nell'estate del 2022 per 15 milioni di sterline dall'Udinese, salvo poi tornarci l'anno successivo in prestito per una stagione. Con il club inglese ha collezionato 76 presenze. In questa stagione ha giocato 10 partite.

