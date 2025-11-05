Paura per Udogie: l'ex Udinese è stato minacciato con una pistola

Sono stati veri e propri attimi di paura quelli vissuti da Destiny Udogie lo scorso 6 settembre. Secondo quanto riportato dalla BBC Sport, il difensore del Tottenham e della Nazionale Italiana sarebbe stato minacciato con una pistola dal suo agente. Si ipotizza che anche un altro uomo sia stato ricattato dallo stesso individuo che due giorni dopo è stato arrestato.

Udogie, il comunicato del Tottenham

La polizia metropolitana di Londra ha infatti dichiarato di aver fermato l'uomo con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. Esso è stato poi rilasciato su cauzione, nel mentre le indagini proseguono. Intanto gli Spurs hanno diffuso un comunicato a riguardo: ecco il contenuto: "Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia sin dall'incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni".