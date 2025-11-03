Dopo un avvio complicato, Malick Thiaw si è imposto al Newcastle, che lo aveva acquistato dal Milan per oltre 35 milioni. Premiato come miglior giocatore di ottobre, ha conquistato Eddie Howe, che ha elogiato il suo impatto e commentato il suo...

Durante l'ultimo calciomercato estivo, il Newcastle ha acquistato Malick Thiaw per una cifra superiore ai 35 milioni di euro. Dopo un inizio lento e alcune panchine in Premier League, ora Malick sta attraversando un grande momento di forma, coronato dal premio come miglior giocatore del Newcastle per il mese di ottobre . Di seguito sono riportate le dichiarazioni del suo allenatore Eddie Howe , entusiasta del suo acquisto in estate.

Ex Milan, le parole di Howe (Newcastle) su Thiaw

"Malick è un giocatore che conosciamo da molto tempo, abbiamo fatto vari tentativi per ingaggiarlo, ma nelle sessioni precedenti di calciomercato non ci siamo riusciti. Nella scorsa abbiamo visto che le cose potevano andare meglio vista la sua situazione al Milan e i nostri fondi disponibili. Non è stato un trasferimento facile da completare, ma siamo stati felicissimi di aver scartato tutti gli altri pretendenti e di prendere lui. È stata una lunga attesa, ma ne è valsa la pena".