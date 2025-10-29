Serie A, la Lega valuta una novità per gli orari. Ecco di cosa si tratta

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lega Serie A sta valutando la possibilità di anticipare le partite serali dalle 20:45 alle 20:00. L’obiettivo sarebbe duplice: garantire un maggiore recupero ai calciatori e favorire la presenza di tifosi più giovani sugli spalti, grazie a un orario di rientro più comodo. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma - secondo il quotidiano milanese - la Lega avrebbe già avviato un pressing su DAZN, titolare dei diritti televisivi, per testare la novità già nel corso di questa stagione.
Serie A, la Lega valuta di anticipare l’orario delle partite serali
"Dipendesse da me, anticiperei il fischio d'inizio alle 20", aveva dichiarato qualche tempo fa il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, desideroso di riavvicinare i giovani al campionato italiano di calcio. Anche Massimiliano Allegri, in una delle ultime conferenze stampa, si era espresso sulla questione recupero dei calciatori: "Si potrebbero anticipare le partite per evitare tanti infortuni, tre ore di sonno in più sarebbero molto utili, con gli orari attuali si finisce molto tardi".
