Serie A, la Lega valuta una novità per gli orari. Ecco di cosa si tratta

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lega Serie A sta valutando la possibilità di anticipare le partite serali dalle 20:45 alle 20:00. L’obiettivo sarebbe duplice: garantire un maggiore recupero ai calciatori e favorire la presenza di tifosi più giovani sugli spalti, grazie a un orario di rientro più comodo. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma - secondo il quotidiano milanese - la Lega avrebbe già avviato un pressing su DAZN, titolare dei diritti televisivi, per testare la novità già nel corso di questa stagione.