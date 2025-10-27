Pianeta Milan
Serie A, duro scontro tra Del Piero e Bergomi sull’Inter: ecco che cosa è successo

Serie A, botta e risposta tra Del Piero e Bergomi. Ecco cosa è successo
Alta tensione a Sky Calcio Club dopo il 3-1 del Napoli sull’Inter: Del Piero e Bergomi si accendono in diretta sul valore dei nerazzurri. L’ex Juve li definisce “i più forti da anni”, l'ex nerazzurro ribatte: “Bravi sì, ma non i più...
Tensione alle stelle a Sky Calcio Club dopo l’ottava giornata di Serie A, segnata dal pesante 3-1 con cui il Napoli di Conte ha battuto l’Inter. In studio scoppia un acceso confronto tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi: l’ex capitano della Juventus ribadisce che "l’Inter è la squadra più forte da quattro anni", mentre l'ex difensore nerazzurro replica sottolineando che "essere forti è diverso dall’essere bravi" e difendendo la crescita nerazzurra "nonostante mercati a costo zero". Il dibattito degenera, con punte di nervosismo e frecciate reciproche, fino alla chiusura ironica di Del Piero: "Vabbè dai, manda le immagini del rigore che è meglio".

Il botta e risposta tra Del Piero e Bergomi

Del Piero: "Mi dispiace Beppe ma l'Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti".

Bergomi: "E come mai non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte e infatti i risultati dicono che ho ragione io".

Del Piero: "Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d'accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L'Inter. Quindi è la più forte. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell'Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan e Juve".

Bergomi: "Infatti l'Inter è stata brava non forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava, quella è la bravura. All'Inter servono un difensore veloce, un centrocampista fisico e una punta da uno contro uno".

Del Piero: "Rispetto alle altre italiane è molto più forte".

Bergomi: "Perché il Napoli che ha di meno dell'Inter? E il Milan?"

Del Piero: "Vabbè dai manda le immagini del rigore che è meglio".

