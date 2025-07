Continua la dinastia Robinho: il figlio dell’ex Milan ha firmato per il Santos

La posizione in campo è simile a quella del padre, che per anni ha incantato l'Europa con le prestigiose maglie di Real Madrid, Manchester City e Milan. In rossonero - tra il 2010 e il 2015 - il fantasista brasiliano ha conquistato lo Scudetto nella stagione 2010/11 e la Supercoppa Italiana nella stagione successiva. Un'altra cosa in comune sarà il numero di maglia: il 7. Lo stesso che il papà indossò con il Santos.