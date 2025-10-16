Complici le sconfitte contro Arabia Saudita (2-3) e Iran (0-1), l'Indonesia, infatti, ha fallito la qualificazione ai Mondiali 2026 (ultimo posto nel Girone C con nessun punto). E tanto è bastato alle due parti per giudicare terminato il percorso comune.
“Dopo aver lavorato intensamente insieme per quasi 12 mesi, la PSSI esprime il suo più sincero apprezzamento a Patrick Kluivert e al suo staff per la dedizione e il contributo dato al calcio indonesiano“.
LEGGI ANCHE: Milan, hai la maglia più ‘ricca’ della Serie A: dal 2026 staccherà Inter e Juve. Ecco perché >>>
“Ringraziamo Patrick Kluivert e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati. Il loro entusiasmo e la loro presenza in Indonesia saranno sempre ricordati con rispetto e auguriamo loro il meglio per il loro futuro“, la chiosa della nota.
© RIPRODUZIONE RISERVATA