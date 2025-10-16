L'olandese Patrick Kluivert, ex attaccante del Milan nella stagione 1997-1998, non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell'Indonesia. Ecco il perché dell'addio, nonostante avesse un contratto biennale partito solo qualche mese fa

Daniele Triolo Redattore 16 ottobre - 12:20

Patrick Kluivert, classe 1976, non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell'Indonesia. L'ex attaccante del Milan nella stagione 1997-1998 e la Federazione Indonesiana hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il contratto dell'olandese, che aveva rilevato l'incarico di C.T. nel gennaio di quest'anno, con un'intesa biennale.