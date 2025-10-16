Pianeta Milan
L'olandese Patrick Kluivert, ex attaccante del Milan nella stagione 1997-1998, non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell'Indonesia. Ecco il perché dell'addio, nonostante avesse un contratto biennale partito solo qualche mese fa
Patrick Kluivert, classe 1976, non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell'Indonesia. L'ex attaccante del Milan nella stagione 1997-1998 e la Federazione Indonesiana hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il contratto dell'olandese, che aveva rilevato l'incarico di C.T. nel gennaio di quest'anno, con un'intesa biennale.

Entrambe le parti hanno ufficialmente concordato di interrompere anticipatamente la collaborazione di comune accordo“, recita la nota dell'Indonesia. Ma quali sono stati i motivi che hanno portato Kluivert e l'Indonesia a prendere strade diverse? È uno ed è molto semplice.

Complici le sconfitte contro Arabia Saudita (2-3) e Iran (0-1), l'Indonesia, infatti, ha fallito la qualificazione ai Mondiali 2026 (ultimo posto nel Girone C con nessun punto). E tanto è bastato alle due parti per giudicare terminato il percorso comune.

Dopo aver lavorato intensamente insieme per quasi 12 mesi, la PSSI esprime il suo più sincero apprezzamento a Patrick Kluivert e al suo staff per la dedizione e il contributo dato al calcio indonesiano“.

Ringraziamo Patrick Kluivert e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati. Il loro entusiasmo e la loro presenza in Indonesia saranno sempre ricordati con rispetto e auguriamo loro il meglio per il loro futuro“, la chiosa della nota.

