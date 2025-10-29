Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Italia-Norvegia, già venduti 45mila biglietti per la sfida di San Siro

ULTIME NEWS

Italia-Norvegia, già venduti 45mila biglietti per la sfida di San Siro

Italia-Norvegia a San Siro, venduti oltre 45 mila biglietti
In occasione della partita tra gli Azzurri di Gattuso e la Norvegia, l'ANSA riporta che gli italiani hanno già acquistato più di 45 mila biglietti per la sfida di San Siro. L'Italia ci crede e il Meazza è pronto a sostenere la Nazionale
Redazione

La nuova Nazionale guidata da mister Gattuso piace agli italiani, che in vista della prossima pausa per le nazionali rispondono presente. Come riferisce l'ANSA, sono già 45.400 i biglietti venduti per la partita di qualificazione ai Mondiali che vedrà l’Italia affrontare la Norvegia domenica 16 novembre allo stadio San Siro.

Gli Azzurri occupano attualmente il secondo posto nel gruppo I, a tre punti di distanza proprio dai norvegesi, primi a quota 18. Gli Azzurri, nonostante un'eventuale doppia vittoria contro Moldavia e Norvegia, per qualificarsi direttamente ai prossimi Campionati del Mondo devono sperare in un passo falso della nazionale di Erling Haaland contro l'Estonia. Nel caso più probabile saranno quindi i 'maledetti' playoff a decidere le sorti dell'Italia.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, è emergenza? Tre pareggi nelle ultime gare frenano il ritmo da scudetto

I tagliandi, in vendita a partire da 14 euro, possono essere acquistati nei punti autorizzati Vivaticketo online su figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Sono previste agevolazioni per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. Grazie a un’iniziativa promossa da Federcalcio srl e dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nel terzo anello rosso del Meazza saranno presenti anche 4.000 bambine e bambini provenienti da scuole e società calcistiche dell’hinterland milanese.

Leggi anche
Serie A, la Lega valuta di anticipare l’orario delle partite serali
Serie A, duro scontro tra Del Piero e Bergomi sull’Inter: ecco che cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA