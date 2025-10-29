I tagliandi, in vendita a partire da 14 euro, possono essere acquistati nei punti autorizzati Vivaticketo online su figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Sono previste agevolazioni per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. Grazie a un’iniziativa promossa da Federcalcio srl e dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nel terzo anello rosso del Meazza saranno presenti anche 4.000 bambine e bambini provenienti da scuole e società calcistiche dell’hinterland milanese.