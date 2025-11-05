Juventus, l'ex Milan sarà il nuovo Chief Communications Officer. Ecco chi

Cambio di rilievo ai vertici della comunicazione bianconera. Pier Donato Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus, come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X. Dopo l'esperienza al Milan, dove ha ricoperto lo stesso ruolo fino a marzo, il dirigente torinese approda ora alla Juve per guidare la strategia comunicativa del club bianconero. Vercellone lavorerà a stretto contatto con Riccardo Coli, già Head of Communication della Juventus, in una struttura che la società sta rafforzando con l'obiettivo di consolidare la propria identità e la gestione dei rapporti con l'esterno e al suo interno.