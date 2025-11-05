Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Dal Milan alla Juventus: un ex rossonero sarà il nuovo volto della comunicazione bianconera

ULTIME NEWS

Dal Milan alla Juventus: un ex rossonero sarà il nuovo volto della comunicazione bianconera

Juventus, l'ex Milan sarà il nuovo Chief Communications Officer. Ecco chi
Pier Donato Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus. Dopo l'esperienza al Milan, il dirigente torinese guiderà la strategia comunicativa bianconera insieme a Riccardo Coli, per rafforzare la comunicazione bianconera
Redazione

Cambio di rilievo ai vertici della comunicazione bianconera. Pier Donato Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus, come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X. Dopo l'esperienza al Milan, dove ha ricoperto lo stesso ruolo fino a marzo, il dirigente torinese approda ora alla Juve per guidare la strategia comunicativa del club bianconero. Vercellone lavorerà a stretto contatto con Riccardo Coli, già Head of Communication della Juventus, in una struttura che la società sta rafforzando con l'obiettivo di consolidare la propria identità e la gestione dei rapporti con l'esterno e al suo interno.

La carriera di Vercellone

—  

Ripercorriamo la carriera del prossimo volto della Juventus, lato comunicazione. Pier Donato Vercellone è laureato in Scienze Politiche e diplomato Isforp (Istituto Studi e Formazione per le Relazioni Pubbliche). Nel 1994 costituisce e dirige l'Ufficio Comunicazione di Nike per l'Italia, prima di essere promosso Direttore Comunicazione per l'Europa, in particolare durante le complesse vicende legate al "labour issue" che coinvolse il settore dell'abbigliamento sportivo alla fine degli anni '90.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, in due vicino al rinnovo: tutti i dettagli. Attenzione, però, ad altri due top in scadenza >>>

Dal rientro in Italia, assume incarichi dirigenziali nella comunicazione del Gruppo Telecom Italia, per poi diventare Direttore Centrale Comunicazione del Comune di Milano. La città lombarda nel suo destino: dopo diversi anni torna a lavorarci, questa volta per il Milan, dove ricopre il ruolo che avrà nella Juventus di Comolli: Chief Communications Officer dal 2020 fino al marzo 2025. Inoltre, Vercellone è anche docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Teoria e Tecniche della Promozione dell'Immagine.

Leggi anche
Premier League, paura per Udogie: l’ex Udinese è stato minacciato con una pistola. Tutti i...
Newcastle, Howe felice di Thiaw: “Trasferimento non facile, ma ne è valsa la pena”

© RIPRODUZIONE RISERVATA