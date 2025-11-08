Il futuro stadio di Milan ed Inter ha fatto alzato molte polemiche: se da un lato una branca di tifosi è contro l'abbattimento di San Siro, ritenuto un vero e proprio monumento per Milano, dall'altra molti sono favorevoli ad un nuovo impianto, più all'avanguardia e ai livelli di quelli delle big europee. Intervenuto durante il corso del Football Business Forum andato in scena ieri all'Università Bocconi di Milano, l'ex capitano e leggenda della Juventus, Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy dei bianconeri, ha voluto spendere lacune parole in merito alla questione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
“Dall’America siamo visti come un’occasione, poi però ti scontri con la burocrazia. Milan e Inter sullo stadio hanno dato un segnale: la necessità è sempre di migliorare le strutture. In America sperano di fare business non solo attraverso i giocatori ma con stadi e tutto quello che c’è all’interno“.
