Il futuro stadio di Milan ed Inter ha fatto alzato molte polemiche: se da un lato una branca di tifosi è contro l'abbattimento di San Siro, ritenuto un vero e proprio monumento per Milano, dall'altra molti sono favorevoli ad un nuovo impianto, più all'avanguardia e ai livelli di quelli delle big europee. Intervenuto durante il corso del Football Business Forum andato in scena ieri all'Università Bocconi di Milano, l'ex capitano e leggenda della Juventus, Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy dei bianconeri, ha voluto spendere lacune parole in merito alla questione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: